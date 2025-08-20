Diputados rechazó el veto a la emergencia en discapacidad: alivio en la manifestación en las afueras del Congreso

Además de la habitual protesta de jubilados, a la movilización se sumaron la vigilia del Foro de Discapacidad y la marcha convocada por ATE y las dos CTA. Tras el freno de la Cámara baja a la emergencia en discapacidad, piden que los legisladores reviertan el rechazo presidencial al aumento de los haberes.

Mientras la Cámara de Diputados sesiona este miércoles para tratar varios proyectos que incomodan al Gobierno, una masiva marcha multisectorial se congregó en las afueras del Congreso para rechazar los vetos del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Al tradicional reclamo de jubilados se suma una protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , en el marco de la Jornada Nacional de Lucha que incluye un paro por 24 horas en la Administración Pública Nacional y movilizaciones en todo el país, además de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma.

También está presente el Foro de Discapacidad, que durante la noche del martes realizó una vigilia con velas en Plaza de Mayo y este mediodía se trasladó hasta el Congreso para hacer sentir su reclamo mientras los legisladores debaten en el recinto.

"Soy psicopedagoga, trabajo en un centro educativo terapéutico y no tenemos aumentos desde noviembre del año pasado", contó Ludmila al móvil de Adrián Salonia para De Una por C5N. "Estoy cobrando $6.000 por hora. Es una situación muy angustiante porque no solo pienso en mi trabajo, sino en mis pacientes", señaló.

"Esto es una crueldad terrible. En el centro de día donde va mi hija, los profesionales hace un año que no están cobrando por las obras sociales lo que son los consultorios particulares. Están haciendo malabares para sostener las actividades. Si llegan a cerrar el centro, ¿qué hacemos con nuestros hijos?", cuestionó Blanca.

Sesión clave en diputados: marcha de jubilados y discapacitados "No puedo creer los representantes que tenemos hoy en el país"

José, un deportista con discapacidad, aseguró que el veto de Milei "está haciendo mucho daño". "Todo esto nos está relegando del deporte, la educación y la recreación. Hoy la Selección argentina de básquet en silla en ruedas juega la final contra Estados Unidos y puede salir campeón; ojalá los diputados también nos den esa felicidad y bajen el veto", destacó.

En la previa de la sesión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que el Gobierno no emitirá "un solo peso" para financiar los proyectos en caso de que se reviertan los vetos. "Esta es una política que en el corto plazo puede parecer dura para algunos sectores, pero en el mediano y largo plazo es buena para todo el país", afirmó.

Lola Berthet criticó al Gobierno por el ajuste en Discapacidad: "Nuestros hijos se están quedando sin sus terapias"

La actriz Lola Berthet integró la masiva marcha multisectorial en las afueras del Congreso en rechazo a los vetos de Javier Milei al aumento de las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad y pidió que la Cámara de Diputados rechace esa decisión del Presidente, mientras se desarrollaba una sesión.

En diálogo con De Una por C5N, Berthet, quien tiene un hijo diagnosticado con trastorno del espectro autista, enfatizó que el Congreso debe oponerse al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: "Lo tienen que rechazar los diputados y después los senadores. Estamos pidiendo la ley no para cambiar algo de fondo, sino para poder resistir un poco".

En tal sentido, en el móvil a cargo del periodista Bernardo Magnago, alertó por la situación de las personas con discapacidad. "Hay prestadores que no cobran desde hace casi 6 meses, nuestros hijos se están quedando sin sus terapias, las maestras integradoras cobran muy poco y hay gente que toma medicación y la está pagando porque no tiene la cobertura. Hay prepagas que están demorando muchísimo las cosas", enfatizó.

"Un acompañante terapéutico cobra $3 mil la hora y una persona con discapacidad que trabaja en un taller inclusivo cuatro horas por día cobra $28 mil por mes. Es denigrante y tocamos fondo. Si la ley no sale, no sé dónde vamos a ir a parar. Es muy angustiante", agregó en esta línea.

En tanto, la actriz marcó la falta de acceso a la medicación y expuso la falta de recursos: "Hay gente que vive sola y no está recibiendo la medicación. Nunca se vio en este país que sea tan difícil conseguir una silla de ruedas".

La declaración de la emergencia para discapacidad garantizaba fondos hasta diciembre del 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.