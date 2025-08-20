Jornada complicada para el Gobierno en el Congreso: Diputados trata los vetos de Milei y otros proyectos que lo incomodan

Aunque un juez dictó la inconstitucionalidad de la decisión del Ejecutivo contra la emergencia en discapacidad, el oficialismo deberá defender la negativa del Presidente a la moratoria previsional, el aumento a jubilados y la declaración por las inundaciones en Bahía Blanca, entre otras iniciativas que forman parte de la agenda opositora. El debate comenzará a las 12.

Diputados volverá a sesionar este miércoles en una sesión caliente, ya que el Gobierno tendrá una agenda repleta de proyectos que buscará vetar. Se espera una verdadera batalla legislativa para convertir en ley iniciativas que llegan desde el Senado.

A partir del mediodía de este miércoles, la oposición intentará reunir los dos tercios de la Cámara con el objetivo de revertir los vetos presidenciales que alcanzaron a diversos proyectos: la moratoria previsional, la declaración de emergencia en materia de discapacidad, el financiamiento de obras de infraestructura en Bahía Blanca y los incrementos extraordinarios para jubilaciones (un 7,2% de suba en todos los haberes más un refuerzo único en el bono).

Asimismo, el Senado logró dictaminar el proyecto que busca declarar la emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario . Ambas iniciativas cuentan con media sanción de Diputados y podrían ser tratadas este mismo jueves o la semana próxima en el recinto de la Cámara alta.

A la vez, habrá tensión en las afueras del Congreso ya que la sesión coincidirá con la movilización habitual de jubilados frente al Congreso, que en esta ocasión contará también con la adhesión de colectivos vinculados a la discapacidad y gremios.

En paralelo, se tratará la posibilidad de convertir en ley dos iniciativas que ya cuentan con media sanción del Senado : la distribución automática a las provincias del 1% de los Aportes del Tesoro Nacional y la ampliación de la participación provincial en la recaudación del impuesto a los combustibles, que pasaría del 25,47% actual al 57,02%.

Después de casi un año de dictamen sin tratamiento, también podría prosperar una reforma del Régimen Penal Tributario, orientada a actualizar los montos que configuran el delito de evasión fiscal.

A su vez, la oposición tendría chances de asegurarse la conducción de la comisión investigadora por la causa $LIBRA, paralizada desde hace cuatro meses. La presidencia recaería en un representante de Encuentro Federal, Democracia para Siempre o la Coalición Cívica, fuerzas que, junto con Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, impulsan la agenda de proyectos.

Otro de los puntos en el temario, que no tiene dictamen, tiene que ver con el cambio de huso horario. La iniciativa plantea regresar al meridiano -04 GMT, lo que implicaría atrasar los relojes una hora. El proyecto, presentado por el mendocino Julio Cobos (UCR), sostiene que volver al huso horario que rigió históricamente en la Argentina permitiría adecuar la hora oficial al ciclo de luz solar, reduciendo así el consumo de energía eléctrica. Según sus fundamentos, el actual desajuste genera gastos innecesarios y perjudica la calidad de vida de la población.

En cuanto al antecedente histórico, Argentina adoptó el huso -04 GMT en 1920, pero desde mediados del siglo XX comenzaron los cambios para aprovechar mejor la luz durante el verano. Así nació la costumbre de adelantar la hora, "el horario de verano", que se aplicó de manera intermitente hasta que en 1969 quedó fijada la actual franja horaria de -03 GMT.