Platón, filósofo: "La mayor declaración de amor es la que no se hace" Sus ideas siguen presentes en la actualidad. Su mirada invita a reflexionar sobre los vínculos humanos. Por + Seguir en







Su capacidad para sintetizar conceptos complejos en frases breves explica por qué su legado sigue presente en distintos ámbitos. Pexels

Una frase de Platón resalta el valor del amor que se expresa sin palabras.





La idea pone el foco en los gestos y acciones por sobre las declaraciones verbales.





Su reflexión sigue vigente en debates actuales sobre vínculos y emociones.





El planteo se vincula con la autenticidad y la profundidad de los sentimientos. Platón dejó una de las ideas más difundidas sobre el amor al afirmar que “la mayor declaración de amor es la que no se hace, el hombre que siente mucho, habla poco”. Esta reflexión propone una mirada distinta sobre la forma en que se expresan los sentimientos. La frase da a entender que las emociones más intensas no siempre se traducen en palabras, sino que se manifiestan a través de actitudes cotidianas. Desde esta perspectiva, el silencio no implica ausencia, sino una forma más profunda de comunicar afecto.

En estos tiempos donde la comunicación constante ocupa un lugar central en las relaciones, esta idea toma un nuevo sentido. Diversos enfoques dentro de la filosofía y la psicología coinciden en que el exceso de verbalización puede restar valor a lo que se siente. Por lo que en ese sentido, el pensamiento del filósofo continúa vigente al plantear una forma más introspectiva de entender los vínculos.

enamorado horoscopo Freepik La obra del filósofo Platón La producción escrita de Platón se caracteriza por el uso del diálogo como formato principal. A diferencia de otros autores de su época, no desarrolló tratados tradicionales, sino que estructuró sus ideas a través de conversaciones entre personajes, generalmente con Sócrates como figura central.

En estos diálogos, el filósofo aborda distintos temas mediante el intercambio de argumentos, incorporando relatos, reflexiones y momentos de exposición más extensa. Este método permite desarrollar conceptos filosóficos a partir del debate y la confrontación de ideas.

platon Redes sociales Entre sus obras más influyentes se encuentran La República, donde plantea una teoría sobre el Estado ideal y la organización social, y El banquete, centrada en su concepción del amor. También destacan textos como Fedón y Fedro, en los que desarrolla ideas sobre el alma, el deseo y la memoria.