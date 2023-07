Massa en Peronismo para Todos: "Hay dos modelos de país en juego"

Massa reflexionó además sobre la crisis económica que generó la pandemia del coronavirus, la guerra en Europa y la sequía, pero aseguró que "el cepo más grande que tiene la economía Argentina es la deuda con el Fondo Monetario Internacional" que tomó el gobierno de Mauricio Macri que limita el desarrollo del país.

También destacó que la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner representa un cambio en la matriz económica argentina por el ahorro que representará en sustitución de importaciones y por el abaratamiento de los costos para las industrias y las familias argentinas.

Sergio Massa: "El FMI pedía que paremos el gasoducto"

Tras encabezar junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner el acto de inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, Massa volvió a recordar que en el medio de las negociaciones con el FMI por la deuda que había tomado el gobierno de Cambiemos en el 2018, las autoridades del organismo internacional le pedían que suspendiera las obras como pasó entre el 2016 y el 2019 para no generar gasto público.

"Lo que no entendieron es que el gasoducto es inversión pública, no gasto público", dijo el ministro al criticar a la gestión de Mauricio Macri por congelar las obras. Luego recordó que sobre el final del gobierno, el macrismo llamó a licitación para darle la obra a los sectores privados que querían generar ganancias aumentando las tarifas de la gente.

"En nuestra gestión las obras las financio el Estado y las hizo con empresas argentinas en menos de 10 meses. Es un cambio en la matriz económica argentina. Cuando inyectas gas barato en tus centrales eléctricas baja el precio de la luz. Para la gente va a significar acceder a luz y gas más barato. Para el norte argentino va a significar nono depender de la producción de Bolivia. Para el litoral va ser tener gas", ponderó el funcionario.

Sergio Massa: "Estamos muy cerquita de ponernos de acuerdo con el FMI"

En la entrevista Massa adelantó que avanzó mucho la negociación con el FMI para incorporar modificaciones en el acuerdo, que fue firmado el año pasado por el Gobierno para abonar los 45 mil millones de dólares de deuda que recibió el expresidente Mauricio Macri en 2018.

"Tenemos que repensar el programa con el Fondo porque es inflacionario y estamos rediscutiéndolo. Estamos planteando variables distintas a las que teníamos y estamos muy cerquita de poder ponernos de acuerdo", aseguró el funcionario sobre la negociación con el organismo mundial de crédito.

Sergio Massa: "Cuando uno hace las cosas pensando en el poder de la gente, el poder que tenes en frente no importa"

Consultado sobre como va a hacer para hacerle frente a los poderes concentrados, Massa recordó que a él le tocó asumir como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner después del fracaso de la 125 y señaló el primer anuncio que hizo fue la restatización de Aerolíneas Argentinas y que al poco tiempo anunció el cambio en el sistema jubilatorio para dejar atrás las AFJP.

"Cuando uno hace las cosas pensando en el poder de la gente, el poder que tenes en frente no te importa. El tema es tener el poder de la gente o estar empoderado para poder llevar adelante esas decisiones", aseguró el ministro.

Ante la repregunta qué hacer frente a los ataques de la oposición mediática, Massa indicó que lo que hay que hacer es encarar un programa de gobierno con "convicción y alegría" e ir para adelante sin importar lo que dicen personas con intereses diferentes.

"Nosotros tenemos que defender los intereses de la gente. Los que critican son en general los que no están acostumbrados a hacer", puntualizó.

Sergio Massa, sobre la inseguridad: "Con prevención se logra más que con garrote"

En otro pasaje de la entrevista Massa recordó que cuando era intendente de Tigre en 2008 fue criticado por instalar más de 2 mil cámaras de seguridad del distrito y tiempo después esa medida fue replicada en todo el país.

"En ese momento me decían Gran Hermano. Si me guiaba por lo que decía la oposición no lo hacía y sin embargo lo hice. Y baje el 92% de los delitos con eso. Con prevención se logra mucho más que con garrote".

Sergio Massa se emocionó con el reconocimiento de Cristina

Ya en el estudio, la entrevista comenzó con Massa emocionándose al volver a ver el reconocimiento de Cristina Kirchner por su gestión al frente del ministerio de Economía. Tras unos breves segundos de silencio, el ministro contó que se emocionó porque en un contexto muy difícil por el endeudamiento con el Fondo, las dificultades económicas del país y las diferencias políticas dentro del Frente de Todos, donde sentía que "se derretía el gobierno", el sintió que tenía "la responsabilidad patriótica" de hacerse cargo de la cartera económica.

Luego contó las conversaciones que tuvo con su hijo y su padre cuando se confirmó que sería precandidato a presidente. "Mi hijo me escribió y me dijo que haga lo que me hiciera feliz. Mi viejo me dijo que lo hiciera por mi patria. En definitiva uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. No hay que andar midiendo", indicó.

Massa habló de su relación con Cristina

Massa contó que tiene mucho interacción con Cristina Kirchner y destacó que él pone mucha atención en la relación que la vicepresidenta tiene con su familia porque "eso define al ser humano".

"Tuve la oportunidad de charlar mucho sobre la cuestión humana. Ella es alguien que tiene todos los galardones puestos pero siempre tiene una mirada puesta en el mediano y largo plazo del país. Eso la describe y me parece muy importante", reconoció.

Sergio Massa contó que ve Periodismo para Todos los domingos C5N

En su ingreso al canal, Massa contó a modo de broma que eligió PPT como primer programa para visitar en carácter de precandidato porque "Dady lo hostigaba todos los domingos a la noche mientras él lo miraba". Ante esa declaración Lautaro Maislin le preguntó a Massa si venía a intentar convencer al conductor y el ministro respondió que iba a contar lo que pensaba y a explicar cuál cree que debe ser el camino a seguir para la Argentina.