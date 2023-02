Sergio Massa-Axel Kicillof: qué hay detrás de la alianza menos pensada

El desembarco de Massa en Economía vaticinaba nuevos conflictos en la interna en loop del FdT. Hasta ahora no los hubo: el kirchnerismo digiere el ajuste e incluso algunos empiezan a ver al ministro como el único mesías posible ante un inminente retorno del macrismo a la Rosada. Massa insiste en que no será candidato. Se los aseguró a los gobernadores, se los repitió a los intendentes y lo ratificó ante su mesa chica. Argumenta que una candidatura no es compatible con su función de ministro. Casi nadie le cree. Algunos porque sostienen que en política no hay decisiones irreversibles, otros porque apuestan a que, en el tramo final, vuelva a despertarse su sueño presidencial. Todo el oficialismo lo mira expectante, en un escenario con escasos nombres atractivos para un balotaje.