Sergio Berni sobre el discurso de Cristina Kirchner: "Es música para mis oídos"

El emotivo video que publicó Cristina sobre el acto en La Plata: "No se imaginan las ganas que tenía de volver a verlos"

El mandatario fue entrevistado por Jorge Rial para el programa "Argenzuela" por Radio 10. "Me parece que no se puede tapar el sol con las manos. Uno cuando habla, habla del conocimiento, de estar todo el día en la calle, de estar en operativos etc. Habla desde la experiencia para entender al conurbano", añadió el ministro en la misma línea.