Senadores de Juntos por el Cambio se oponen al recorte de dietas: "El problema no está en los sueldos"

Senadores de Juntos por el Cambio defendieron los ingresos de los representantes legislativos al considerar que el problema del país " no está en los sueldos" de los integrantes de las cámaras y señalaron que si no recibieran ingresos la política sería un "lugar para una elite de gente millonaria".

En declaraciones a Radio Rivadavia, el senador del PRO Luis Juez dijo que "el problema de la Argentina no está en los sueldos de un diputado". "Hay que dar el ejemplo, pero hay que reconfigurar el concepto de la casta. El problema de la Argentina no está en los sueldos de un diputado. Durante la pandemia doné el 35% de mi salario durante un año. Ahí no está el problema. Es fácil apuntar el fusil por ahí porque no te va a defender nadie", sostuvo el cordobés este domingo.