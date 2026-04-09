El Senado debate los ascensos a militares y la designación de Lucila Crexell como embajadora

El oficialismo alcanzó el quorum para dar comienzo a la sesión donde la oposición insistirá nuevamente con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito.

El Senado de la Nación lleva a cabo este jueves una sesión técnica donde debate los ascensos a militares y la designación de Lucila Crexell como embajadora de Canadá . La misma comenzó pasadas las 11, luego de que el oficialismo alcance el quorum gracias al apoyo de los bloques dialoguistas.

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Por su parte, la oposición insistirá nuevamente con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito.

El orden del día incluye además otros temas administrativos: se dará ingreso a 78 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores.

Luego de que tomen estado parlamentario, estos entrarán en el periodo legislativo para recibir respaldos e impugnaciones. Posteriormente, todos los postulantes deberán defender sus pliegos en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, presidida por el Juan Carlos Pagotto

Eduardo Rodolfo Montamat , como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia,

, como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Lucas Gabriel Trevisani Vespa y Marcelo Rubén D’Amore , como vocales,

y , como vocales, Germán Augusto Zamorano , como secretario de Concentraciones Económicas,

, como secretario de Concentraciones Económicas, Ana Julia Parente, como secretaria instructora de Conductas Anticompetitivas.

La polémica postulación de Lucila Crexell

La senadora por el Movimiento Popular Neuquino ya había protagonizado una primera controversia en 2024, cuando el Gobierno tenía intenciones de nombrarla como embajadora ante la Unesco, en medio del debate por la Ley Bases y versiones donde señalaba una negociación política muy cuestionada por los bloques opositores y la opinión pública.

El caso escaló a un elevado nivel en la opinión pública, por lo que se desistió en su nombramiento y, casi dos años después, ahora llega al Senado una nueva propuesta, en este caso como embajadora plenipotenciaria, con destino en Canadá.

El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno y, una vez ingresado, será girado a la Comisión de Acuerdos para su análisis técnico y político, antes de llegar al recinto para su aprobación o rechazo.