Federico Sturzenegger se presentó en el Senado para defender la ley de propiedad privada

En un momento crucial para el oficialismo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado acudió a las comisiones del Senado para detallar el alcance de una de las propuestas clave del Gobierno, orientada a suprimir normativas vigentes y que flexibiliza la compra de tierras por extranjeros.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , se presentó en el Congreso para defender la Ley de propiedad privada, una de las propuestas clave del Gobierno, orientada a suprimir normativas vigentes y que flexibiliza la compra de tierras por extranjeros y acelera los procesos de desalojo.

En sintonía con las medidas que favorecen a un grupo reducido de argentinos y en contra de la defensa del territorio, Sturzenegger se presentó ante la Cámara Alta en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General e n el salón azul del Congreso, para defender una de las medidas más sensibles de la agenda legislativa del oficialismo.

La iniciativa plantea modificaciones en distintos ámbitos. Entre ellas, introduce un procedimiento abreviado para la recuperación de inmuebles en casos de ocupación , con el fin de agilizar los desalojos , y ajusta el régimen de expropiaciones al reforzar la validez del título de propiedad. Asimismo, incorpora cambios en la normativa sobre tierras rurales al suprimir las restricciones que limitaban la compra de campos por parte de extranjeros , una disposición aprobada en 2011 durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

Otro de los puntos clave y que hacen ruido es el proyecto de la reforma de la ley de Manejo del Fuego . Es decir que lo que el Gobierno busca promover es la compra de tierras arrasadas por los incendios. Además de un posible impacto ambiental, esta propuesta genera suspicacias ya que gran parte de la Patagonia - la provincia de Chubut y zonas de Santa Cruz - fue afectada recientemente por incendios forestales voraces que quemaron 30.000 hectáreas de bosque nativo y matorrales, irrecuperables en el corto plazo. Entre las áreas más afectadas se encuentra el Parque Nacional Los Alerces donde las llamas alcanzaron áreas protegidas con ejemplares milenarios.

Desde la administración de Javier Milei sostienen que las restricciones al acceso de esas tierras arrasadas resultan excesivas y desalientan la inversión, mientras que la oposición centraliza su argumento en el el posible impacto ambiental y la flexibilización en la adquisición de campos.

La llegada del titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado se produce en un momento crucial para el oficialismo en medio de las causas vinculadas a $LIBRA, Andis, las compras de inmuebles y viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y el embate contra periodistas argentinos.

Los puntos centrales de la ley

Expropiaciones, desalojos y tierras rurales son los ejes centrales de la ley de propiedad privada. El proyecto busca limitar el uso del criterio de utilidad pública, de manera que el Estado solo pueda intervenir sobre bienes privados en casos excepcionales. Además, la propuesta incluye una actualización del sistema de compensaciones para los dueños afectados, con el argumento oficial de dar más garantías al derecho de propiedad.

La ley también apunta a agilizar los procesos de desalojo en casos de ocupación de inmuebles. Es decir, un mecanismo rápido que permitiría devolver la propiedad con solo mostrar el título correspondiente, acortando los tiempos judiciales y simplificando el trámite para el dueño. Desde el Gobierno dicen que la medida busca dar más certeza y seguridad legal, mientras que la oposición advierte por el posible impacto en las garantías del proceso.

Por último, el texto se refiere al régimen de tierras rurales y al manejo del fuego. Busca eliminar las restricciones vigentes para la compra de campos por parte de extranjeros y propone cambios en la ley que impide modificar el uso o vender terrenos incendiados durante un plazo determinado.