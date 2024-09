Revelaron nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

La conversación data del momento de cuando la ex primera dama había decidido dejar el chalet de la Quinta de Olivos y mudarse a la casa de huéspedes. "No voy a exponerme más a momentos violentos", le advierte al expresidente.

Se tratan de capturas de una conversación por WhatsApp reveladas por Infobae. En un primer momento, Fernández le manifiesta durante la noche querer hablar: "No quiero más insultos, no quiero más violencia y no quiero que Francisco nos vea separados".

Ante la no respuesta por parte de Fabiola Yañez, y tras una llamada perdida a las 2:19 de la madrugada, el expresidente le pregunta de manera violenta "¿Dónde mierda estás que no contestas?". Seguido de ello, la ex primera dama le contesta que está esperando que le lleven a Francisco, hijo de ambos, a la casa de huéspedes en la Quinta de Olivos.

La transcripción completa de los chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Alberto Fernández: ¿Dónde mierda estás que no contestas?

Fabiola Yañez: Estoy acá, esperando a que traigan a Francisco.

Alberto Fernández: ¿Por qué lo llevan allí? Nadie te echo de aquí.

Fabiola Yañez: Porque quiero dormir con él.

Alberto Fernández: Podés dormir con él en su cuarto. No entiendo qué haces.

Fabiola Yañez: No te pregunté lo que querés que haga.

Alberto Fernández: Ya lo sé.

Fabiola Yañez: Así que no me hables.

Anterior a esta charla, la conversación entre la ex primera dama y el expresidente era la siguiente:

Fabiola Yañez: Está claro que no estás para hablar sensatamente después de todo lo que me has dicho. Creo que tenés que tomarte tu tiempo para reflexionar un poco y no voy a exponerme más a momentos violentos. No hay necesidad. El nene está en el mismo lugar en que vivías vos. Yo no me lo llevé a ningún lado. Podés estar con el cuando quieras y tengas tiempo. Conmigo no.

Alberto Fernández: Quiero hablar. No quiero más insultos. No quiero más violencia. Yo no quiero que Francisco nos vea separados. No es lo que deseo. Te ruego que me ayudes. Tengo la guardia baja. Si te importa salvar nuestra familia, hablemos y escuchémonos.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].