Santa Cruz sumó cuatro perforaciones hidrocarburíferas e incorporó nuevos equipos El acuerdo contempla una inversión estimada de u$s39,4 millones hasta 2035, dos fracturas no convencionales, mejoras en instalaciones y una planta de tratamiento de agua. A comienzos del año próximo, la firma operadora planea sumar un equipo de mayor capacidad para evaluar la formación D-129. Por Agregar C5N en









Santa Cruz puso en marcha una campaña de cuatro pozos para impulsar la actividad hidrocarburífera. Gobierno de Santa Cruz

En el área Anticlinal Aguada Bandera, Santa Cruz, la operadora Quintana comenzó en octubre la perforación de cuatro pozos hidrocarburíferos como parte de un acuerdo de 2024, que prevé una inversión estimada de u$s39,4 millones hasta 2035 y contempla obras de infraestructura, fracturas no convencionales y una nueva etapa en D-129 a comienzos de 2027.

Las primeras tareas se concentran en la formación Bajo Barreal. Parte de los pozos también permitirá reunir datos sobre D-129, una formación geológica cuya evaluación forma parte de la estrategia de exploración provincial. Esa información servirá para orientar las decisiones sobre el área y definir el alcance de las operaciones previstas para la siguiente etapa.

Para la segunda etapa, prevista para enero o febrero de 2027, Quintana proyecta sumar un equipo de perforación con mayor capacidad, apto para alcanzar más profundidad y concentrar las tareas en D-129, formación sobre la que buscará evaluar recursos no convencionales durante el siguiente ciclo de operaciones en el área.

La inversión en Santa Cruz anticipó trece nuevos pozos hasta 2035 El esquema de inversión asociado a la prórroga contempla 13 pozos nuevos hasta 2035, además de dos operaciones de fractura no convencional en D-129. También incluye intervenciones en la infraestructura, con la adecuación de instalaciones existentes y la construcción de otras para acompañar la producción y las tareas vinculadas al manejo del agua.

Entre las obras previstas figuran una planta para tratar agua y polímeros, junto con la reconversión de pozos para la inyección y la producción de agua, tareas que apuntan a adaptar las instalaciones existentes a las necesidades operativas del yacimiento durante los años de vigencia del acuerdo de inversión.