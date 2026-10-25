Santa Cruz sumó cuatro perforaciones hidrocarburíferas e incorporó nuevos equipos

En el área Anticlinal Aguada Bandera, Santa Cruz, la operadora Quintana comenzó en octubre la perforación de cuatro pozos hidrocarburíferos como parte de un acuerdo de 2024, que prevé una inversión estimada de u$s39,4 millones hasta 2035 y contempla obras de infraestructura, fracturas no convencionales y una nueva etapa en D-129 a comienzos de 2027.
Las primeras tareas se concentran en la formación Bajo Barreal. Parte de los pozos también permitirá reunir datos sobre D-129, una formación geológica cuya evaluación forma parte de la estrategia de exploración provincial. Esa información servirá para orientar las decisiones sobre el área y definir el alcance de las operaciones previstas para la siguiente etapa.
Para la segunda etapa, prevista para enero o febrero de 2027, Quintana proyecta sumar un equipo de perforación con mayor capacidad, apto para alcanzar más profundidad y concentrar las tareas en D-129, formación sobre la que buscará evaluar recursos no convencionales durante el siguiente ciclo de operaciones en el área.
La inversión en Santa Cruz anticipó trece nuevos pozos hasta 2035
El esquema de inversión asociado a la prórroga contempla 13 pozos nuevos hasta 2035, además de dos operaciones de fractura no convencional en D-129. También incluye intervenciones en la infraestructura, con la adecuación de instalaciones existentes y la construcción de otras para acompañar la producción y las tareas vinculadas al manejo del agua.
Entre las obras previstas figuran una planta para tratar agua y polímeros, junto con la reconversión de pozos para la inyección y la producción de agua, tareas que apuntan a adaptar las instalaciones existentes a las necesidades operativas del yacimiento durante los años de vigencia del acuerdo de inversión.
La ubicación de Anticlinal Aguada Bandera en Santa Cruz, área donde se desarrollan nuevas perforaciones en Santa Cruz.
Gobierno de Santa Cruz
La campaña de Quintana se suma a otras tareas en el norte santacruceño. Según el Ministerio de Energía y Minería, CGC ya perfora su tercer pozo con un equipo incorporado recientemente, mientras que Crown Point lleva adelante tres perforaciones, una de ellas destinada a evaluar la formación D-129.