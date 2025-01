San Isidro reemplazará las actuales cámaras de seguridad por "las más modernas del país"

"Las cámaras actuales tienen una tecnología antigua de los años 90 que no permiten, por ejemplo, sumar inteligencia artificial para optimizar la lucha contra el delito", explicó el jefe comunal en declaraciones radiales.

Lanús remarcó la importancia de seguir invirtiendo en tecnología moderna para renovar la videovigilancia que viene de la gestión anterior, a cargo del radical Gustavo Posse. "La cantidad de cámaras que hoy tiene San Isidro son pocas. El sistema es tan precario que cuando intentábamos sumar tecnología el resto de las cámaras dejaban de funcionar", explicó.

ramón lanús san isidro

El jefe comunal sanisidrense señaló que el municipio ya invirtió unos $10.000.000 en total en servidores y sistemas que dan soporte a la videovigilancia, entre otras acciones. "Estamos mejorando la fibra óptica porque la conexión de las cámaras con el centro de monitores es muy precaria y hay intermitencias que dificultan las acciones contra la inseguridad", puntualizó.

Por último, apoyado en estadísticas oficiales, el intendente sostuvo que mientras en la provincia de Buenos Aires el delito sube, en San Isidro baja, teniendo cuenta el periodo 2023-2024. Hubo un aumento del 27% en detenciones por parte de la patrulla municipal y una reducción del 20% en delitos graves (robo y hurto de autos y motos, robos en finca con gente adentro o “escruche”, cuando los propietarios no están).

"El vecino que me votó y el que no me votó quiere más seguridad. Entonces, más allá de las diferencias políticas con el gobierno de Axel Kicillof, tengo que tener buen diálogo con el ministro de Seguridad (Javier) Alonso. Ejemplo de esto es la nueva base de la policía bonaerense que sumamos en el barrio La Cava", concluyó Lanús.