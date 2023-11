Rossi contra Villarruel: "Estás carancheando la muerte de soldados"

"Tenemos muchas diferencias –dijo Agustin Rossi- pero no imaginé que ibas a caranchear la muerte de soldados".

Ese fue uno de los primeros momentos en que el debate alcanzó un momento de máxima tensión.

“Yo no estoy carancheando nada –dijo Villarruel- Sos vos el que lo que hizo fue demonizar a los uniformados cuando fuiste ministro de Defensa”.

Rossi pidió a los moderadores que intervengan para que la candidata de La Libertad Avanza no lo interrumpa. “termino lo que estaba diciendo, ella carancheó la muerte de una cantidad de soldados que tuvieron un accidente y hay una investigación que está en curso y que va a determinar si el accidente estuvo vinculado a material con falta de mantenimiento o a un error humano”, dijo.

Ante una nueva interrupción de Villarruel, Rossi le dijo: "¿Me podes dejar hablar de Malvinas?. Ustedes tienen una candidata a canciller que dice que quiere dialogar con los isleños y tu candidato a presidente, Javier Milei se declara admirador de Margaret Thatcher. No se puede defender la causa Malvinas bajo esas premisas".

A eso, Villarruel, lo acusó de ser "un funcionario serial" que estuvo en todos los puestos y que cuando fue minsitro de Defensa lo unico que hizo fue demonizar a los militares. "Yo soy hija de un veterano de Malvinas, no me vas a decir a mi lo que es esa causa, ustedes no hicieron nada por Malvinas, mas que usarla como discurso, Ni Diana Mondino ni nadie de nuestro espacio les faltó el respeto a los veteranos de Malvinas".

"En Malvinas hay una usurpación de una potencia mundial y una base militar que tiene la misma cantidad de soldados que de isleños, no se puede defender esa causa con funcionarios como los que impulsan ustedes para la politica exterior".