Rodríguez Larreta se alinea con gobernadores de Juntos por el Cambio para ser oposición constructiva

"Nosotros creemos en lo que está diciendo la mayoría de Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos que ser oposición. La gente nos ubicó en ese lugar, si no hubiéramos ganado para gobernar", expresó un colaborador directo del jefe de Gobierno.

A pesar de que Larreta fue duramente criticado por el presidente electo, desde su entorno aseguraron que él pone "el futuro del país por encima de las cuestiones personales" y que está dispuesto a apoyar a la próxima gestión en "las cosas que sean por el bien de la Argentina" sin importar lo que hayan dicho de él.

A su vez, contaron que Larreta no tiene relación con Milei y que no tuvieron diálogo tras el resultado del balotaje. “Horacio le mandó un mensaje felicitándolo el día de la elección, nada más. Ahora no tiene motivos para llamarlo ni Milei tampoco. No fue muy amigable él”, expresó.

Consultado sobre qué espera el alcalde del futuro gobierno, el colaborador dijo que Larreta ya dio su opinión antes de la segunda vuelta y que ahora apuesta a que “a la Argentina le vaya lo mejor posible”.

En cuanto a las medidas anunciadas por el futuro presidente, desde el entorno de Larreta aseguraron que se mantienen expectantes porque aún no saben qué dirección va a tomar la próxima gestión. “A esta altura no se sabe si va a dolarizar o no. Todo lo que hay son especulaciones. Al presidente hay que juzgarlo en acción. Nosotros lo haremos cuando tome decisiones, hoy no sabríamos qué evaluar. Todavía no asumió”.

La relación de Larreta con Bullrich y Macri

Desde el entorno de Larreta aseguraron que tras el resultado de las PASO, el alcalde mantuvo comunicaciones con Patricia Bullrich y Mauricio Macri y aseguraron que ambos estarán presentes en el acto que se realizará este jueves en el Teatro Colón en donde el jefe de Gobierno porteño hará un balance de sus 8 años de gestión.

También aseguraron que no saben si Bullrich será ministra de Seguridad en el gobierno de La Libertad Avanza pero indicaron que si eso sucede será una decisión personal y no del PRO ni de Juntos por el Cambio.

El futuro de Larreta en la política

Sobre el futuro del alcalde, indicaron que seguirá ligado a la política formándose y siguiendo de cerca los temas nacionales. “Él tiene una gran vocación pública. Seguirá trabajando para fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio, recorriendo el país y formándose para los desafíos que vienen".

Por último aseguraron que Larreta todavía tiene en su horizonte trabajar para una candidatura en las elecciones legislativas del 2025 o las presidenciales del 2027. "Falta una vida para eso".