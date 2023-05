Durante el mes de marzo, la Legislatura porteña aprobó la eliminación del impuesto a las compras con tarjetas de crédito, que se dispuso en un momento el Gobierno Nacional durante el año 2020.

Horacio Rodríguez Larreta 4-5-23

"Nos sacó los fondos de coparticipación, en septiembre de 2020 de manera inconsulta, de manera arbitraria, en medio de la pandemia, de manera inconstitucional", aseguró el jege de Gobierno porteño.

Ante esta situación, en el mes de diciembre de 2022 la corte dictó un fallo obligando al Gobierno Nacional a devolver parte de los fondos. "Ahora contra todos los pronósticos, contra todo principio republicano el presidente decidió no acatar el fallo de la corte, no tiene precedentes es una locura que el gobierno no acate un fallo de la corte, una barbaridad", apuntó Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, desde la Ciudad, se comprometieron a eliminar este impuesto a pesar de "con el fallo a favor, pero cuando no nos devolvieron los fondos, nuestra convicción es clara, no tenemos que hacerte cargo o rehén de las locuras de este gobierno".

Alivio fiscal: cómo será la devolución de la retención del impuesto a las tarjetas de crédito

En su anuncio, Horacio Rodríguez Larreta explicó que "hoy mismo vamos a llevar el proyecto a la legislatura que esperemos que se trate inmediatamente y a apartir de eso lanzamos el sistema de devolución".

En un principio, la devolución será para aquellos consumidores que pagó el impuesto desde el 22 de diciembre, fecha en la que dictó el fallo y el 10 de marzo, fecha que se dejó de cobrar la contribución.

"Son casi tres meses , a pesar de que el fallo estaba pero no fue efectivizado, esto lo podemos hacer gracias a la rigurosidad con la que manejamos las cuentas de la ciudad", aclaró Larreta.

Además, especificó que se puede realizar esta acción gracias a otras gestiones que realiza el gobierno Porteño como alcanzar el déficit 0 y bajar el nivel de endeudamiento en los últimos diez años. "Por eso, podemos tomar decisiones como esta, esto permite llevar un alivio a las familias que utilizaron las tarjetas durante el mes de verano", señaló.

En total, se devolverá aproximadamente 11 millones de pesos, el monto para cada ciudadano dependerá de lo que pagó durante esos tres meses, lo que significará un total de $3.000 por tarjeta.