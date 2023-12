Río Negro: Weretilneck advirtió que no está de acuerdo con restituir el Impuesto a las Ganancias

En diálogo con la prensa local, el gobernante rionegrino expuso su postura con respecto a Ganancias, luego de que se haya dado a conocer que el Gobierno buscará revertir su eliminación: "Nuestra posición es muy clara: se tardó 100 años en derogar ese impuesto (Ganancias) y nosotros no estamos de acuerdo en que se vuelva a imponer".

En tal sentido, expresó que el planteo de Río Negro es que "la pérdida de recursos que tuvo la provincia se compense vía coparticipación del impuesto al cheque o con la coparticipación de retenciones en el caso que hubiera o con el impuesto PAIS".

En tanto, advirtió que el gobierno rionegrino "tampoco está de acuerdo en que la pera y la manzana en plena cosecha tenga que pagar retenciones".

En esta línea, afirmó que no se tomarán determinaciones hasta que no se oficialice un proyecto de ley: "Lo que se difunde es información extraoficial. Por lo tanto, no vamos a tomar definiciones mientras no haya información oficial de un proyecto de ley. Queremos ser precavidos hasta que veamos lo que esté redactado".