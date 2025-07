Ricardo Quintela sostuvo que Javier Milei "satisface los intereses de Estados Unidos"

"Tenemos que hacer un esfuerzo todos los gobernadores, para que podamos hacer que rechacen a este embajador que viene con esta idea de que nosotros tenemos que ser vasallos o esclavos de ellos y aceptar las imposiciones que quieran poner. Nosotros siempre como país hemos tenido la política de conversar con todos los países del mundo, comercializar con todos los países del mundo", subrayó.

Quintela consideró que Milei no repudió los dichos del Presidente "porque su función es satisfacer los intereses del pueblo y del gobierno norteamericano, va a contrapelo con lo que nosotros pensamos". "Tenemos que tener un país que genere oportunidades y posibilidades para los argentinos, que genere riqueza en el sector productivo, hay un industricidio de la industria nacional, quienes deciden por los casi 50 millones de argentinos no saben lo que es trabajar, no saben lo que es producir, no saben lo que es generar bienes, no saben lo que generar puestos de trabajo", sostuvo.

Peter Lamelas Peter Lamelas junto a Javier Milei en un evento en la casa de Donald Trump.

"Al contrario, saben lo que es destruir, pero no saben lo que lo que es construir. Por lo tanto, creo que más temprano que tarde este presidente va a sufrir las consecuencias del empobrecimiento del pueblo argentino", añadió.

Consultado sobre el rol de la oposición, consideró que "el peronismo se está dando cuenta, se está despertando y está haciendo esfuerzos para poder generar un trabajo en común, diseñando un proyecto y un modelo de país, diseñando también cuál es el camino que tenemos que recorrer todos juntos y diseñando los objetivos que tenemos que alcanzar, que son el bien común, la felicidad y la grandeza de nuestra patria".

"Lo que tenemos que procurar es hacer un esquema distributivo de oportunidades, de posibilidades que alcancen al conjunto del pueblo argentino. Eso lo puede hacer únicamente el peronismo, con la anuencia y el acompañamiento de otros partidos políticos o de los movimientos sociales, los movimientos de los trabajadores organizados", señaló.

"Hoy por hoy estamos conversando todos, estamos tratando de unificar criterios, renunciando también a posiciones muchas veces muy radicalizadas para que podamos tener posiciones mucho más racionales para que todo el argentino nos pueda acompañar", concluyó.