Fuerte reacción del arco político a las declaraciones intervencionistas del embajador de EEUU

En su discurso de presentación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el embajador designado por el presidente Donald Trump, Peter Lamelas dejó en evidencia el plan que tiene el país del norte para Argentina. “Yo quiero tener diálogo no solo con el Presidente, Gerardo Werthein, Luis Caputo o Santiago Caputo; sino con las demás provincias. Tenemos que seguir apoyando la presidencia de Javier Milei con el objetivo de construir una mejor relación entre ambos países”, explicó.

En un párrafo polémico, Lamelas prometió recorrer las 23 provincias “para dialogar con los gobernadores” y “vigilar que no hagan acuerdos con los chinos” porque, según dijo, “eso puede prestarse a la corrupción, a la corrupción por parte de los chinos ”, repitió.

El primer gobernador que recogió el guante fue Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que no dudó en cruzar al flamante embajador: "En Tierra del Fuego no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía. Frente a las declaraciones del embajador Peter Lamelas, no podemos permanecer en silencio", expresó.

Además, añadió: "Señor Lamelas, quédese en su país a resolver sus problemas de corrupción. Deje de ser socio de los usurpadores británicos. La Argentina y nuestra provincia no necesitan de usted ni de sus pretensiones intervencionistas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gustavomelella/status/1947807746465620370&partner=&hide_thread=false En Tierra del Fuego, no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía.

Frente a las declaraciones del embajador Peter Lamelas, no podemos permanecer en silencio. — Gustavo Melella (@gustavomelella) July 22, 2025

Por su parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, advirtió que en su provincia "no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Los únicos que nos mandan son las y los pampeanos".

"Imposible callarnos ante tamaña amenaza colonialista del designado embajador de EEUU en nuestro país. En La Pampa, a partir de la autonomía que nos otorga la Constitución Nacional y de la soberanía política producto de nuestra independencia económica, decidimos libremente a quien recibir y escuchar", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZiliottoSergio/status/1947799562770354269&partner=&hide_thread=false Imposible callarnos ante tamaña amenaza colonialista del designado embajador de EEUU en nuestro país.



En La Pampa, a partir de la autonomía que nos otorga la Constitución Nacional y de la soberanía política producto de nuestra independencia económica, decidimos libremente a… — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) July 22, 2025

Por su parte, la dirigente de izquierda Vanina Biasi precisó: "El embajador yanqui está advirtiendo que hay un movimiento por izquierda del peronismo que puede hacernos volver a tener 'varias presidencias'. Peter Lamelas teme por otro Argentinazo. Por qué será".

En ese mismo sentido, concluyó: "También se postula como asistente del poder judicial en las causas Amia y CFK y promete bloquear la autonomía de las provincias para negociar con países. Total normalidad. Ser antiimperialistas es una necesidad, camaradas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vaninabiasi/status/1947778060004286568&partner=&hide_thread=false El embajador yanqui está advirtiendo que hay un movimiento por izquierda del peronismo que puede hacernos volver a tener "varias presidencias".

Peter Lamelas teme por otro Argentinazo. Por qué será.

También se postula como asistente del poder judicial en las causas Amia y CFK y… https://t.co/yjvETw5HeX — Vanina Biasi (@vaninabiasi) July 22, 2025

En tanto, Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS-Frente de Izquierda, fue contundente: "Fuera el 'Virrey' Lamelas", expresó y al mismo tiempo expresó su repudio a las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos.