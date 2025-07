Unión por la Patria presentó un proyecto para declarar "persona no grata" a Peter Lamelas

Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para declarar "persona no grata" a Peter Lamelas, candidato a embajador norteamericano en Argentina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que durante su nominación ante el Comité de Relaciones Exteriores criticó la figura de Cristina Kirchner y habló de "eliminar el peronismo y la izquierda", entre otras declaraciones polémicas.

"Hoy presentamos un proyecto para declarar persona no grata al vocero de los fondos buitres y la ultraderecha de EEUU que pretende dictar nuestra política exterior, intervenir en el federalismo argentino, y profundizar la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner", publicó el diputado Leopoldo Moreau en su cuenta de X donde compartió el documento.

El proyecto además de lanzar duras críticas contra el diplomático exhorta al Poder Ejecutivo "a transmitir la presente declaración al gobierno de los Estados Unidos de América por los canales diplomáticos correspondientes".

Hoy presentamos un proyecto para declarar "Persona No Grata" al vocero de los fondos buitres y la ultraderecha de EEUU que pretende dictar nuestra política exterior, intervenir en el federalismo argentino, y profundizar la persecución contra Cristina Fernandez de Kirchner.



— Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) July 23, 2025

Los polémicos dichos de Peter Lamelas

"El problema con Argentina es un problema multifacético. Hay 23 provincias, cada una con su propio gobierno. Y sus gobiernos podrían negociar con potencias extranjeras, con China u otros, para realizar proyectos en esa provincia en particular. Esto también puede generar corrupción por parte de China. Una de mis funciones como embajador sería viajar a todas las provincias y dialogar y establecer una verdadera colaboración con esos gobiernos. No solo con el presidente, no solo con el presidente Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo...”

“Mi función también es visitar el país para asegurarnos de eliminar la corrupción y apoyar a Milei y a su gobierno en todos sus esfuerzos por esclarecer el atentado a la AMIA y asegurar que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece. Hay un movimiento kirchnerista en curso, que va incluso más allá del peronismo. Es algo que debemos seguir observando…”

“Argentina ha tenido una historia reciente muy inusual con múltiples presidentes en un corto período. Necesitamos seguir apoyando la presidencia de Milei durante este mandato y el próximo para construir una mejor relación entre nuestros dos países…"

Incluyendo una sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur que van contra el reclamo histórico de soberanía que tiene nuestro país: “… si hubiera la oportunidad de viajar a las islas, estaría encantado de cooperar con la administración británica allí y hacer eso como una actividad de divulgación. Creo que Javier Milei tiene una buena perspectiva al respecto”

El proyecto presentado por Unión por la Patria