Ricardo Quintela: "Me gustaría ser presidente del PJ"

En una entrevista en Futurock, el gobernador fue consultado sobre si le gustaría ser presidente del partido. "La verdad es que si. Me gustaría" , respondió Quintela quien de todas maneras priorizó la unidad del peronismo

"No significa tener pensamiento único ni tampoco no poder competir. Competir se puede competir, pero tiene que haber limite en la competencia para que ninguno nos sobrepasemos de forma tal que después no podamos trabajar en forma conjunta", expresó.

Tras conocerse la denuncia contra el expresidente se conoció la versión de que Fernández había renunciado a la conducción del PJ. Esa noticia fue desmentida el lunes por el apoderado del partido, Eduardo López Wesselhoefft, quien indicó que hasta el momento "no llegó ninguna renuncia" del exmandatario a la conducción del partido, por lo que "sigue siendo" el titular de ese espacio.

El dirigente señaló que si bien "tienen conocimiento" sobre la foto que circula de una supuesta nota de renuncia, "no la vieron ni se ha presentado" de manera formal en la sede partidaria de la calle Matheu.

"No tenemos conocimiento oficial ni extraoficial de esa carta. El PJ está totalmente normal en cuanto a lo institucional. Tiene un presidente en uso de licencia", sostuvo Wesselhoefft en diálogo con Radio Splendid.

En la misma línea, manifestó que actualmente Fernández "tiene cosas más importantes que el partido" y que, por el momento, "no han habido reuniones oficiales" para tratar el tema de su permanencia en el espacio nacional.

"No deja de ser una acción privada, sin embargo, es un tema personal que tiene incidencia en la política. Una denuncia de violencia de género no es un acto político. Tiene efectos en la política y para eso está la Justicia", resaltó el apoderado.

Con Fernández en uso de licencia, el partido se sostiene sobre cinco vicepresidencias: Cristina Álvarez Rodríguez, Axel Kicillof, Analía Rach Quiroga, Juan Manzur y Lucía Corpacci.