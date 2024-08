Cecilia Moreau respaldó a Fabiola Yañez y exigió que la Justicia "actúe con perspectiva de género"

Moreau reclamó "que no haya carancheo político" alrededor de la denuncia.

La diputada nacional de Unión por la Patria Cecilia Moreau expresó su "total acompañamiento" a Fabiola Yañez en el marco de su denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género y exigió que "la Justicia actúe con perspectiva de género y no especulando políticamente".

La abogada de Alberto Fernández aseguró que la declaración de Fabiola Yáñez "no es válida"

"Como militante del espacio político que tuvo a Alberto Fernández como presidente, siento mucha tristeza, impotencia y bronca. La sentía antes porque sentía que fracasamos, entre otras cosas, porque fue un mal Presidente y no pudo construir un espacio político donde lo colectivo primara por sobre lo individual", aseguró.

"También me da bronca porque yo lo voté, milité, confié. Estamos hablando de una de las formas más terribles de violencia, que es la física. Mi total acompañamiento a Fabiola y a todas las víctimas que se animan a denunciar, y además incentivarlas a que lo sigan haciendo porque no es fácil para ninguna mujer", señaló a Radio Splendid.

Moreau remarcó que en este caso particular "hay una asimetría de poder muy clara", por lo que pidió "respetar a Fabiola en un momento difícil" y "dejar que la Justicia actúe". "La investigación tiene que tener perspectiva de género y esto lo venimos reclamando hace mucho tiempo desde la Cámara de Diputados", destacó.

Añadió que la "impactó mucho" saber que, según la denuncia de Yañez, había funcionarios que estaban al tanto de la situación, en especial "quien era ministra de la Mujer". "Si ella efectivamente vio una foto y no hizo nada, hay un caso claro de incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de una insensibilidad muy grande", analizó.

"Hay un montón de casos de violencia contra las mujeres y las infancias y de alguna manera este tiene que ser un punto de inflexión. Caiga quien caiga, las denuncias se tienen que hacer", subrayó la diputada.

"No hay que entrar en el detalle de la novela, hay que ir al fondo de la cuestión que es la violencia física y el sometimiento que sufrió. Cuando la Justicia actúe, que lo haga con perspectiva de género y no especulando políticamente. En esto seamos serios y que no haya carancheo político", concluyó.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].