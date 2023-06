Juntos por el Cambio mantendrá su nombre e incorpora a los partidos de Espert y Stolbizer

Grabois abandonará el Frente de Todos si no hay un candidato de la "generación diezmada"

El nombre de la alianza seguirá siendo Juntos por el Cambio y se inscribirán los partidos que vienen conformando el espacio en los últimos años, sin grandes sorpresas, adelantó Télam. Las tensiones internas por la posible incorporación de Schiaretti se diluyeron ya que el gobernador de Córdoba anotó su propia alianza, Hacemos por Nuestro País.

De esta manera, la coalición opositora quedaría integrada por la UCR; la Coalición Cívica; el PRO; Encuentro Republicano Federal; el Partido Demócrata Progresista; el Partido Unión Popular; el GEN, de Margarita Stolbizer; el Partido Unir, de Alberto Asseff, cercano a Patricia Bullrich, y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Aunque en los últimos días Juntos por el Cambio incorporó a su PASO presidencial al economista José Luis Espert, referente de Avanza Libertad, ese sello no será anotado como uno de los partidos que integran la alianza ya que no tiene representación a nivel nacional y por lo tanto no cumple los requisitos.