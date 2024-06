Renunció otra funcionaria y continúa la sangría en el Ministerio de Justicia

La salida de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona se suma a otras dos renuncias de peso en el área en las últimas semanas: las de Diego Guerendiain, quien era jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, y Claudia Barcia, ex subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género.

Guerendiain, abogado y presentado como la “mano derecha” de Cúneo Libarona, había justificado su renuncia por “razones personales”.

Por su parte, Barcia anunció su renuncia indeclinable tras ser notificada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, que su subsecretaría dejaría de existir.

"Me dirijo a ustedes a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de WhatsApp a las 19:57 horas por parte del Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir", expresó la exfuncionaria.

Desde que asumió el presidente Javier Milei, decenas de funcionarios dejaron sus cargos en lo que fue un inicio frenético de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).