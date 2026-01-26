26 de enero de 2026 Inicio
Renunció el titular del Renaper y el Gobierno oficializó la salida de otros tres funcionarios

Pablo Luis Santos dejará su cargo el 1° de febrero y lo reemplazará Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, quien fuera director general de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Había sido procesado en 2017 por las muertes de al menos cinco jóvenes en la fiesta de música electrónica Time Warp en 2016.

Pablo Santos formaba parte del Gobierno desde 2023.

El Gobierno aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos, titular de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el organismo responsable de los documentos de identidad y registros civiles de la Argentina. Además, formalizó la salida de Paul Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de Luis Pierrini como Secretario de Transporte.

Javier Milei ya estuvo en Córdoba con el Tour de la Gratitud y planea visitar otras ciudades del país.
La medida se implementó a través del Decreto 33/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Santos será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, quien fuera director general de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Había sido procesado en 2017 por las muertes de al menos cinco jóvenes en la fiesta de música electrónica Time Warp en 2016.

Por otro lado, mediante el Decreto 45/2026, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Starc en la UIF y le agradeció por los servicios prestados durante su paso por el organismo. Será reemplazado por Ernesto Gaspari, quien cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito público y privado, con especialización en finanzas, administración y gestión estratégica.

Entre sus antecedentes más relevantes se destaca su desempeño como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, donde ocupó un rol clave en áreas de articulación institucional.

En tanto, a través del Decreto 47/2026 se oficializó la salida de Pierrini y la designación, a partir del 22 de enero, del arquitecto Fernando Augusto Herrmann, como nuevo titular de la Secretaría de Transporte.

Tras la salida de Pierrini de la Secretaría de Transporte, se anunciaron cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, renunciaron el miércoles de la semana pasada.

A su vez, la Secretaría de Energía aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares a la conducción del Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) y nombró en su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachon como nuevo interventor. El cambio se oficializó este lunes mediante la Resolución 18/2026 publicada en el Boletín Oficial.

