Paro de médicos de PAMI: los transportistas denuncian que no cobran desde noviembre

En el marco del paro de 72 horas de los médicos de cabecera de la obra social ante los recortes salariales, los encargados de trasladar a los pacientes se suman al reclamo por las cifras exiguas y los atrasos en los pagos, mientras los costos no dejan de aumentar.

En el marco de la crisis del PAMI , que llevó a que los médicos de cabecera inicien un paro por 72 horas ante los recortes salariales , la situación de los transportistas también es crítica: no cobran desde noviembre y muchos abandonaron la labor ante los altos costos , lo que deja varadas a personas discapacitadas y adultos mayores.

Fernando Merlo , transportista de la obra social de jubilados, habló este martes con Juan Amorín y Valentina Caff en Mañanas Argentinas, por C5N , donde destacó que "PAMI no está pagando desde noviembre del año pasado; estamos también con el tema de Incluir Salud, que en Capital no están pagando desde octubre; en provincia no están pagando desde noviembre; y IOSFA está octubre, noviembre y diciembre atrasada" .

"Realmente es un calvario lo que estamos pasando porque es un agobio. Estamos totalmente afligidos" , sintetizó.

Pese a esto, muchos transportistas continúan llevando a la gente a sus terapias y turnos médicos. "Todos son de confianza, todos son de muchos años y la vamos manejando como podemos". "Estoy tres veces por semana trabajando 12 horas diarias pero no puedo hacer más, no me dan más los costos" , expresó.

" La población que trasladamos son realmente de lo más vulnerable que tenemos dentro de los que llevamos nosotros y es una gran cantidad . En mi caso, yo tengo cinco de Incluir, tengo algunos más también de PAMI, tengo dos de IOSFA, todos esos están debiendo desde el año pasado. Después tengo obras sociales sindicales que están pagando entre los 90 y 120 días, están también las las prepagas en el mismo término. Realmente es un acoso tremendo, te reciben las facturas pero los pagos no salen", lamentó.

Mientras tanto, los costos se disparan: "Los seguros aumentaron un 300% desde los últimos dos años. Los repuestos de las camionetas también, un 300%; el combustible un 500%. Nosotros eh veníamos cobrando el 80% del valor del kilómetro, y ahora estamos cobrando el 31%. Es realmente es una locura lo que se está lo que están permitiendo hacer".

"Seguimos trabajando por una cuestión humana, trasladando a los más vulnerables, pero los costos son muy altos. La gente necesita moverse. Tengo de tres a cinco llamados por día pidiendo transporte. Tenemos muchísimo trabajo, lo que no tenemos es la capacidad económica para tomarlos. Muchos colegas, entre la pandemia y lo que está pasando ahora, dejaron. Somos muy pocos los que quedamos, pero realmente estamos asfixiados", señaló Merlo.

PAMI Los recortes en PAMI afectan a miles de personas en todo el país. Redes sociales

Además, resaltó la gravedad de la situación general. "Yo dejo a los chicos en la casa y me voy y las familias siguen con este tema, no tienen vacaciones, no tienen día de descanso, no tienen nada porque la discapacidad es tremenda dentro de una familia y la gente no quiere entender esto", enfatizó.

"Tenés un vínculo con eso. Nosotros como transportistas somos el primer eslabón que tiene la familia para comunicarle al centro, al colegio, a la terapia, cómo está la persona que yo llevo, qué le puedo decir o 'fijate esto', 'fijate aquello', porque se levanta así o asá. Y entonces somos todos una familia porque que tiramos todos para el mismo lado para el bienestar de la persona", sostuvo.

"Yo soy muy respetuoso de todo la democracia y de todos los presidentes democráticos, pero creo que este presidente va a pasar a la historia por ser el menos humano. Totalmente fuera de empatía, porque no tiene nada, pues lo único que le interesa es los números y nada más. Y somos seres humanos, no somos números", concluyó.