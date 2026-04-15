15 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La bronca de los médicos del PAMI contra el ajuste del Gobierno: "La situación es lamentable"

Profesionales de cabecera llevan adelante un paro de 72 horas. En diálogo con C5N, advirtieron que los cambios en el sistema de pagos implican una pérdida salarial y ponen en riesgo la atención a jubilados.

Por

El desgarrador testimonio de los médicos del PAMI contra el ajuste del Gobierno: "La situación es lamentable"

La protesta de médicos del PAMI sumó este miércoles un nuevo capítulo en Córdoba, donde profesionales de la salud se concentraron frente a la sede regional en rechazo al recorte de ingresos dispuesto por el organismo. En declaraciones a C5N, los trabajadores advirtieron que la medida, presentada como un aumento, en la práctica implica una reducción sustancial de sus haberes y complica la continuidad del servicio.

Te puede interesar:

Paro de médicos de PAMI: los transportistas denuncian que no cobran desde noviembre

El conflicto se da en el marco del paro convocado por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia), que comenzó el lunes 14 y se extiende hasta este miércoles, con una adhesión masiva de los cerca de 8 mil médicos de cabecera en todo el país.

“Estamos muy complicados. Esto ocurre en el marco de una política nacional que busca destruir el Estado. Nos quieren pagar 2100 pesos por paciente y se hace insostenible teniendo que afrontar los costos del consultorio, la secretaria, el monotributo y los seguros”, explicó un médico de la ciudad de Saldán, que atiende a más de 700 afiliados. Según detalló, la ecuación económica deja a muchos profesionales al borde de trabajar a pérdida.

En la misma línea, otra médica de cabecera sostuvo que el cambio en el esquema de pagos impacta de lleno en los ingresos. “Dicen que aumentaron la cápita de 970 a 2100 pesos, pero eliminaron otras prestaciones. En definitiva, perdemos dinero y se hace muy difícil seguir atendiendo en estas condiciones”, señaló. Además, remarcó que el nuevo sistema elimina el componente por prestación y deja solo el pago por cápita, lo que reduce significativamente los ingresos mensuales.

La profesional también cuestionó la forma en que se implementó la medida: “Nos avisaron un viernes a última hora y con efecto retroactivo. Hay mucho malestar. Muchos médicos son sostén de familia y no pueden afrontar los gastos con estos valores”.

Otra médica que trabaja en el Cottolengo Don Orione, o con más de tres décadas de trayectoria, denunció atrasos en los pagos y un deterioro general de las condiciones laborales. “Hace meses que no se cobran honorarios. Han vulnerado nuestros derechos y nuestra dignidad. También están vulnerados los jubilados, que llegan al consultorio y tienen que elegir entre comer o comprar medicamentos”, expresó.

El reclamo de los profesionales encontró eco también entre los afiliados. Una jubilada que participó de la protesta describió el impacto del ajuste en la atención diaria: “Es un drama ser afiliada del PAMI. Estamos enfermas y cada vez necesitamos más consultas, pero no hay turnos y nos quitaron medicamentos”.

El conflicto abre un nuevo frente para el sistema de salud de jubilados, con médicos que advierten que la continuidad del modelo actual es inviable y que, de no haber cambios, podría resentirse aún más la atención en todo el país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Crisis en PAMI: médicos de cabecera arrancaron un paro de 72 horas

La situación no da para más, señaló la titular de COFA. 

Farmacéuticos advierten sobre una crisis sanitaria por el retraso de pagos del PAMI

play

Denuncian que el PAMI recortó la atención a jubilados y frenó el pago a los prestadores

Adorni partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024. 

La Justicia confirmó que Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a su familia

play

Denuncias contra Adorni: declaró una de las jubiladas que financiaron la compra del departamento

Francos se refirió a la situación de Manuel Adorni.

Francos reapareció públicamente y cuestionó a Adorni por las denuncias en su contra

Rating Cero

La pareja, recientemente, se vió envuelta en una polémica que trascendió en los medios

¿Mica Viciconte y Fabián Cubero en crisis? Qué habría desatado los problemas en la pareja

A más de dos décadas de su separación, el recuerdo de Mambrú continúa presente.

Qué pasó con Mambrú: la banda que la rompió en los 2000s

Rochi Igarzabal anunció su casamiento con Milton Cámara.

Rochi Igarzabal anunció su casamiento con Milton Cámara

Brad Pitt sorprendió con un look más oscuro y desalineado durante el rodaje.

El increíble cambio que tuvo que hacer Brad Pitt para un nuevo proyecto

Adria Arjona estará en la secuela de Superman.

No se pudo: Adria Arjona le ganó el papel a Eva de Dominici y se sumará a la secuela de Superman

¿Gallardo con nueva novia?

Revelaron quién es la modelo de 28 años que enamoró a Marcelo Gallardo

últimas noticias

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Qué costo tiene hacer la VTV en CABA en abril 2026

Hace 7 minutos
Gustavo De Luca fue convocado a la guerra cuando jugaba en la reserva de River.

El jugador que pasó a ser una promesa de River a ser un héroe de Malvinas: quién es y cuál es su historia

Hace 9 minutos
Adorni partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024. 

La Justicia confirmó que Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a su familia

Hace 9 minutos
Conocé las actividades de Turismo que podés hacer en esta zona de Buenos Aires

Qué hacer por Retiro si recién llegas a Buenos Aires

Hace 10 minutos
La pareja, recientemente, se vió envuelta en una polémica que trascendió en los medios

¿Mica Viciconte y Fabián Cubero en crisis? Qué habría desatado los problemas en la pareja

Hace 10 minutos