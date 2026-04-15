La bronca de los médicos del PAMI contra el ajuste del Gobierno: "La situación es lamentable" Profesionales de cabecera llevan adelante un paro de 72 horas. En diálogo con C5N, advirtieron que los cambios en el sistema de pagos implican una pérdida salarial y ponen en riesgo la atención a jubilados. Por + Seguir en







El desgarrador testimonio de los médicos del PAMI contra el ajuste del Gobierno: "La situación es lamentable"

La protesta de médicos del PAMI sumó este miércoles un nuevo capítulo en Córdoba, donde profesionales de la salud se concentraron frente a la sede regional en rechazo al recorte de ingresos dispuesto por el organismo. En declaraciones a C5N, los trabajadores advirtieron que la medida, presentada como un aumento, en la práctica implica una reducción sustancial de sus haberes y complica la continuidad del servicio.

El conflicto se da en el marco del paro convocado por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia), que comenzó el lunes 14 y se extiende hasta este miércoles, con una adhesión masiva de los cerca de 8 mil médicos de cabecera en todo el país.

“Estamos muy complicados. Esto ocurre en el marco de una política nacional que busca destruir el Estado. Nos quieren pagar 2100 pesos por paciente y se hace insostenible teniendo que afrontar los costos del consultorio, la secretaria, el monotributo y los seguros”, explicó un médico de la ciudad de Saldán, que atiende a más de 700 afiliados. Según detalló, la ecuación económica deja a muchos profesionales al borde de trabajar a pérdida.

En la misma línea, otra médica de cabecera sostuvo que el cambio en el esquema de pagos impacta de lleno en los ingresos. “Dicen que aumentaron la cápita de 970 a 2100 pesos, pero eliminaron otras prestaciones. En definitiva, perdemos dinero y se hace muy difícil seguir atendiendo en estas condiciones”, señaló. Además, remarcó que el nuevo sistema elimina el componente por prestación y deja solo el pago por cápita, lo que reduce significativamente los ingresos mensuales.

La profesional también cuestionó la forma en que se implementó la medida: “Nos avisaron un viernes a última hora y con efecto retroactivo. Hay mucho malestar. Muchos médicos son sostén de familia y no pueden afrontar los gastos con estos valores”.

Otra médica que trabaja en el Cottolengo Don Orione, o con más de tres décadas de trayectoria, denunció atrasos en los pagos y un deterioro general de las condiciones laborales. “Hace meses que no se cobran honorarios. Han vulnerado nuestros derechos y nuestra dignidad. También están vulnerados los jubilados, que llegan al consultorio y tienen que elegir entre comer o comprar medicamentos”, expresó. El reclamo de los profesionales encontró eco también entre los afiliados. Una jubilada que participó de la protesta describió el impacto del ajuste en la atención diaria: “Es un drama ser afiliada del PAMI. Estamos enfermas y cada vez necesitamos más consultas, pero no hay turnos y nos quitaron medicamentos”. El conflicto abre un nuevo frente para el sistema de salud de jubilados, con médicos que advierten que la continuidad del modelo actual es inviable y que, de no haber cambios, podría resentirse aún más la atención en todo el país.