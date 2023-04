Raúl Rizzo: "Hay desprecio a lo humilde, el antiperonismo es un hecho cultural"

"Dios nos libre y nos guarde si tenemos dolarización. Yo estuve en El Salvador y me partió el alma ver a la gente. Esto es lo que nos pasaría, este no es un país como El Salvador o Ecuador, este país tiene demasiada riqueza", afirmó en C5N con respecto a la idea que planteó el precandidato Javier Milei.

Retornado al peronismo, Rizzo expresó: "La etapa donde este pueblo fue feliz fue entre el 46 y el 55. El odio es un odio de clase, contra todo el que milite por una causa popular. O este país es para unos pocos o es para todos. Hay que recuperar la esperanza en la gente". Con estas palabras, hizo mención a la existente desilusión que hay entre los militantes.

Luego, cruzó a Juntos por el Cambio y al liberalismo: "La oposición es descerebrada, malintencionada y malaleche. Hay conductores de televisión que le hacen el coro". De esta manera, recordó el problema generado directamente por Viviana Canosa y Laura Di Marco.

Para finalizar, analizó el mandato de Alberto Fernández: "El gobierno no tomó decisiones lo suficientemente drásticas con algunos sectores. Deberían haber apelado a los precios máximos. Esto dejó a los gobiernos populares al borde del abismo, como le pasó a Perón". Todo esto dejó en evidencia que no está de acuerdo con varias cosas de quien anunció que no se presentará para la reelección.