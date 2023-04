Qué piensan los políticos de la dolarización que propone Javier Milei

Ante esta situación, el periodista Lautaro Maislin se acercó a la sesión que se realizó este miércoles en el Congreso y le preguntó a distintos diputados que opinan de la propuesta de dolarización que propone Milei.

La opinión de los políticos

Fernando Iglesias, diputado del PRO: "Cualquier cosa es mejor que el gobierno que tenemos".

Juan Manuel López, diputado de la Colación Cívica: "Es un debate técnico válido. Lo que no termina de decir Milei es cuántos dólares van a ganar los argentinos. Que se dolarice no significa que todos vamos a ganar mucha plata. Capaz que como en la época del 90 un diputado va a estar luchando para llegar a 450 dólares, no va a ganar mucho menos, va a ganar con pesos de hoy 200 dólares como mucho y eso no te alcanza para vivir. No soluciona. Hay que hacer un debate riguroso. Me da la sensación de que Milei vende espejitos de colores".

Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda: "Milei vende espejitos de colores y no es casualidad, es un títere del poder económico que fue construido como candidato para eso. De ser un triste panelista de televisión pasó a ser un candidato con expectativas porque le dieron mucho apoyo económico y mediático precisamente para que gire a la derecha toda la agenda económica de la Argentina".

Luciano Laspina, diputado del PRO: "Creo que la dolarización tiene algunos riesgos en el corto plazo y es desaconsejable en el largo plazo".

Daniel Gollan, diputado del Frente de Todos: "Es inconstitucional. Habría que cambiar la Constitución para dolarizar la economía en Argentina".

Cristian Ritondo, diputado del PRO: "A mí me da la sensación que con las reservas que tiene hoy la Argentina hoy sería impracticable pero me gusta escucharlo a Milei y a cualquiera que plantea sobre la dolarización o la libre circulación de dos monedas. Son distintas propuestas pero que los argentinos tenemos que tener más claro".

Rodrigo de Loredo, diputado de Evolución Radical: "No soy un especialista en la materia pero escucho a los que más saben y dicen que en los casos concretos, por la carencia de dólares en el país, no sería susceptible de llevar adelante una medida de ese tipo".

Martín Tetaz, diputado de Evolución Radical: "La dolarización no tiene ningún sentido, es una mala idea y más como la está planteando Milei. La está planteando a la venezolana, que la gente elija libremente la moneda que quiere. Ahora la gente usa masivamente dólares en Venezuela pero primero hubo una hiperinflación y una recesión que se comió la mitad del producto bruto de Venezuela".

Graciela Camaño, diputada de Identidad Bonaerense: "Es un slogan. No comparto para nada lo que hace y lo que dice Milei".