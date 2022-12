¿Quién financió el viaje de lawfare?

"El viaje existió. Esa denuncia fue una crónica periodística de los colegas que paró ahí, como se dice en el chat, para que no se supiera. (...) ¿Es irreal? No, es real. Que después lo armaron, lo hayan ficcionado... pero está el plan de vuelo, los nombres" , explicó Jorge Rial en C5N .

Durante la emisión de Argenzuela, el conductor del ciclo y los periodistas que integran el panel pusieron la lupa en la financiación del vuelo hacia Río Negro: "Que expliquen quién lo pagó y para qué. Si no es ilegal y si es privado, como dicen algunos medios, ¿por qué se empeñan en hacer facturas truchas? No entiendo. Hay algo que no me cierra".

"Hay un velo que se está terminando. Tenían un crédito grande de impunidad. Podían hacer viajes, cagarse de risa, tomar vinos caros... ¡No les importaba nada! Algo falla siempre, apareció alguien. ¡Esto es un escándalo!", resaltó Rial acerca del procedimiento de este grupo.

Alberto Fernández: "Quedó expuesto el modo en que las corporaciones operan sobre funcionarios judiciales"

El Presidente realizó una cadena nacional para hablar sobre la polémica difusión de los chats y audios atribuidos a jueces federales, fiscales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia tras compartir en octubre un viaje a lago escondido y dijo que dichos mensajes "dejaron expuesto el modo en que las corporaciones operan sobre funcionarios judiciales".