Pullaro recibió una nueva amenaza y aclaró que su familia se mudó de Rosario

Pullaro aseguró que tomó conocimiento del hecho cuando iniciaba una actividad oficial en el Registro Civil de la ciudad de Rosario, ubicado sobre la calle Salta al 2800: "Personal del Ministerio de Seguridad me informó sobre una nueva amenaza contra mi familia".

Estaba dirigida hacia mi familia e hizo mención a algo sugestivo sobre la donación de órganos. Fue algo muy feo Estaba dirigida hacia mi familia e hizo mención a algo sugestivo sobre la donación de órganos. Fue algo muy feo

"Lamentablemente ya estoy acostumbrado a esto desde que comenzó mi gestión, pero quiero ratificar el rumbo de seguir peleando contra la delincuencia en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario", aseguró el gobernante.

La mudanza de la familia de Maxi Pullaro

El viernes, en una entrevista con Telefé Rosario, Pullaro había detallado la situación de sus seres queridos: "Los primeros 20 días dejé a mi familia encerrada en un departamento pequeño, por lo cual no la pasaron bien, y ahora la saqué de la ciudad, porque no creo que tengan que andar con 10 personas de custodia permanentemente porque esos recursos se los sacás a la calle".

maximiliano pullaro.jpg Pullaro lleva menos de un mes en el cargo.

En la misma línea, el gobernador aclaró su postura frente a la inseguridad en la provincia: "Yo me la aguanto porque sé en lo que me metí y en las acciones que llevamos adelante, pero no le vamos a permitir a los delincuentes que desde la cárcel hagan lo que quieran".

Las amenazas al gobernador de Santa Fe

El 12 de diciembre, a poco de asumir, Maximiliano Pullaro fue amenazado mediante una nota que fue dejada tras una balacera ejecutada contra un cajero automático de una sucursal del banco Macro en Rosario.

Al otro día, hubo un ataque a tiros contra la fachada del hospital público de Emergencias -Heca-, por parte de presuntos sicarios que dejaron otra nota dirigida al gobernador y firmada por internos del pabellón 9 de la cárcel de Piñero.

Según la investigación, las amenazas surgieron en respuesta a la decisión gubernamental de trasladar a los presos de alto perfil de ese penal a pabellones más seguros para tenerlos más controlados y evitar que comanden delitos desde prisión.