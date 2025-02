Programador especialista en criptomonedas aseguró que Milei se rodeó de "ladris" y que fue participe de la presunta estafa

Luego el especialista dijo que quienes impulsaron la cripto son considerados "ladris" y desconocidos dentro del campo digital de intercambio. Bajó ese mote englobó a los dueños de Tech Forum Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes son los que le habrían presentado a Milei a Hayden Davis y Julian Peh, cerebros detrás de $LIBRA.

"Algunos son más conocidos que otros. Hayden Davis nadie lo conocía. Pero todos están en el mismo grupo de ladris. No digo que todos los criptos son ladris pero estos si. son buscas de negocios. Nunca entendés bien qué es lo que hacen y cómo hacen plata. Siempre están tratando de sacar de donde pueden y de ahí surgió esta criptomoneda", indicó.

"La anécdota empezó ahí ¿Por qué el presidente fue a un evento de dos criptoladris?", agregó Firtman al recordar que tanto Novelli y Terrones Godoy, quienes tuvieron reuniones con el Gobierno, tenían historial de haber participado en denuncias de fraude del mundo cripto.

El programador también manifestó que empresas serias y registradas en el mundo cripto habían solicitado en varias oportunidades reuniones con el Presidente pero nunca se las dieron. Así mencionó el caso del fundador de Cardano Charles Hoskinson quien denunció que cuando vino a la Argentina le pidieron una coima de medio millón de dólares para reunirse con el presidente.

Sobre las causas judiciales contra el presidente y los creadores de $Libra, Firtman comentó que es difícil saber técnicamente por vía de la investigación quiénes son los que se beneficiaron con la maniobra pero se mostró esperanzado en que mediante la presión legal de la justicia de los Estados Unidos sobre Davis se termine conociendo más sobre el entramado.

También comentó que él mismo había advertido al Gobierno en octubre que se estaba vinculando con gente sin prestigio dentro del mundo cripto pero desde el Ejecutivo no escucharon sus advertencias. "Novellis y de Terrones Godoy hicieron una empresa dos meses antes del evento que contó con el logo del Gobierno y la presencia del presidente. Era todo muy fantasma y muy trucho", expresó en referencia al encuentro donde Milei habría conocido a Davis

Por último confirmó que Milei fue artífice necesario de la presunta estafa. "Sin el aval de Milei no podría haber ocurrido lo que ocurrió porque todos nos enteramos de esta criptomoneda por el tuit de Milei en X. Incluso ninguno de las empresas que lo hicieron y sus integrantes había tuiteado o avisado que habían sacado esa moneda. Por eso inicialmente no quedaba claro quién la estaba haciendo porque nadie había dicho nada salvo Javier. Entonces se toma el mensaje del Presidente como el punto inicial del proyecto porque no hay otra publicación anterior. Desde el punto de vista práctico y técnico el presidente fue participe necesario. Sin él no se podía continuar".