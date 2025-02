Video: Pedro Sánchez llamó a un opositor "colosal engaño, como la criptomoneda de Javier Milei"

"Usted vino aquí y se presentó ante la política española diciendo que iba a ser la política para adultos. La política para adultos. era pues hacer propuestas, moderación, pactos de Estado. Y lo que ha traído es bulos y crispación: fíjese, el señor Tellado, el señor González Poch y Miguel Ángel Rodríguez, esos son los estadistas con los que usted comparten la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos", siguió Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo, Partido Popular de España 29-04-24 El diputado y titular del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoó. Captura X @NunezFeijoo

El jefe de gobierno español calificó a esas personas como "gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible", como "a la señora Isabel Díaz Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de la Covid-19".

"Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere pero España no merece la oposición que usted hace", concluyó, entre ovaciones y risas de los presentes.

"Un colosal engaño", la referencia de Pedro Sánchez a $LIBRA, la criptomoneda promocionada por Javier Milei

En una Sesión de control en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez utilizó a $LIBRA como referencia para dirigirse a su opositor, Alberto Núñez Feijóo.