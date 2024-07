Primer encuentro entre el Gobierno y dialoguistas para avanzar en una reforma política y electoral

Aunque los votos para eliminar las PASO no están, los bloques que apoyaron al oficialismo para sancionar la ley Bases, están dispuestos a discutir una mejora en el proceso electoral. Estuvo sobre la mesa la aprobación de la Boleta única de Papel y Ficha Limpia. Diputados dialoguistas pidieron una sanción disciplinaria para los seis legisladores de LLA que visitaron a genocidas.

Fue la segunda vez en el día que se encontraron representantes del Ejecutivo con los jefes de bloque de oposición friendly Rodrigo De Loredo (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Miguel Ángel Pichetto (HCF), ya que, por la mañana los recibió Guillermo Francos en Casa Rosada. En este primer cónclave, brindaron un informe a los diputados que hicieron posible la sanción del paquete de leyes del Gobierno y se tocaron temas como la demora en la implementación la ley Bases y el paquete fiscal.

En la reunión de la tarde, el objetivo fue acercar posiciones respecto de la reforma política y electoral que quiere impulsar el Gobierno, que ya piensa en las elecciones legislativas del año próximo, con especial hincapié en la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la aprobación de la Boleta Única de Papel (BUP). Cierto es que, los debates de leyes sobre cuestiones electorales se da siempre en años pares. Por lo tanto, los representantes de Milei en el Congreso, tienen sólo los próximos seis meses para aprobar cualquier modificación en esta materia.

La eliminación de las PASO tiene, para el oficialismo, un argumento ideológico. Según explicaron allegados al espacio a C5N, “el Estado no tiene que financiar la interna de cada partido y cada sector tiene que elegir internamente a sus representantes”. Ante esta postura, los bloques dialoguistas presentan sus diferencias. Están dispuestos a dar la discusión –incluso, sin considerar que sea prioritaria en este momento- y “celebran que sea parte del debate parlamentario”, explican.

Hay voluntad para que se aborden estos temas y los dialoguistas están a la espera del envío de los proyectos para comenzar el debate. Según cuentan quienes participaron del cónclave, fue una reunión informativa en la que el Gobierno planteó algunos títulos y escucharon las posturas de los distintos bloques.

Por ahora, todo indica que La Libertad Avanza está muy lejos de conseguir los votos para la eliminación de las PASO. Una alternativa que ofrece el PRO y que, con sus diferencias también apoya la Coalición Cívica, es la de eliminar la obligatoriedad de las elecciones (que se llamarían “PAS”). En principio, el Gobierno insistirá con su objetivo de eliminación total –como sucede habitualmente con los oficialismos de turno, a quienes no les conviene habilitar las internas abiertas-. No obstante, quienes participaron del encuentro, explican que fue un primer acercamiento y que todavía no hay nada cerrado.

Si bien hay que esperar a que cada bloque presente una postura unificada sobre los temas, desde la UCR, consideran que quitar la obligatoriedad de las elecciones Primarias, sería en los hechos, beneficiaría en gran medida al oficialismo, ya que la baja participación permitiría ensanchar las posibilidades de quienes gobiernan los distritos.

Otro de los puntos centrales del encuentro fue la aprobación de la Boleta Única de Papel que tiene la media sanción de Diputados. Uno de los dialoguistas participantes de la reunión explicó que el principal desafío que tiene ahora el Gobierno es dar curso al tratamiento en el Senado, que podría hacerle modificaciones al texto y volver a diputados.

Respecto de la compatibilidad que puede tener tratar los temas aisladamente (eliminación o modificación de las PASO e implementación de la BUP), también hay distintas posiciones. Al ser dos reformas de índole electoral, hay quienes consideran que deberían discutirse en simultáneo para no generar inconvenientes en el proceso.

Sobre la reforma en el financiamiento de los partidos políticos, el Gobierno propone eliminar los topes en las donaciones de personas y empresas a los partidos y disminuir el financiamiento estatal (aunque no detalló cuales serían los nuevos números que pretende imponer). Esta medida genera preocupación sobre la equidad y la transparencia en las campañas y será otro de los puntos a conversar con los bloques que permitieron la aprobación de la ley Bases.

Cabe destacar que la primera versión de la ley Bases enviada en diciembre pasado contenía una reforma política que no sólo eliminaba las elecciones Primarias y establecía la BUP, sino que además avanzaba en una propuesta para modificar la composición de la Cámara de Diputados y la división del territorio argentino en circunscripciones. Todo este capítulo fue retirado del paquete de leyes que finalmente se aprobaron a finales de junio.

Ficha Limpia, el proyecto que impide que condenados por corrupción y otros delitos puedan ser candidatos, también fue parte de lo conversado. Esta iniciativa comenzará su tratamiento el 6 de agosto en comisión, tras el receso –no oficial- de invierno.

La visita de diputados de La Libertad Avanza a represores se coló en el temario

Durante el encuentro de la tarde en el Congreso, diputados de la oposición dialoguista, le plantearon a Martín Menem su preocupación por el acontecimiento del 11 de julio pasado, conocido en las últimas horas, en el que seis diputados de La Libertad Avanza visitaron en el penal de Ezeiza a represores de la última dictadura cívico-militar entre los que se encuentra el exoficial de la Marina Alfredo Astiz.

Critsian Ritondo encabezó el reclamo ante el presidente de la Cámara para que “busque una salida institucional” ante el escándalo de los libertarios que mancha a todo el Congreso. Previo a ello, el presidente del bloque PRO, acordó con Rodrigo De Loredo y Miguel Ángel Pichetto, pedir una sanción disciplinaria para Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci.

Según pudo conocer este medio, los diputados dialoguistas pidieron que se aplique el artículo 66 de la Constitución Nacional, en el que se indica que cada Cámara “podrá con dos tercios de los votos corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno”.

Como contrapartida, Martín Menem respondió que los diputados hicieron la visita “a título personal” y que su accionar no es representativo de La Libertad Avanza a nivel Ejecutivo ni como bloque. Voceros de la presidencia de la Cámara, confirmaron que, por el momento, no se tomarán medidas al respecto.