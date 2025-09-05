5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno justificó la intervención en el mercado cambiario y advirtió que habrá volatilidad hasta octubre

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, habló en el encuentro anual del IAEF, defendió el cambio de política monetaria de los últimos días y explicó: "No estamos vendiendo dólares, estamos proveyendo liquidez".

Por
El secretario de Finanzas habló en Bariloche.

El secretario de Finanzas habló en Bariloche.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, defendió la política monetaria actual del Gobierno en la previa a las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, y advirtió que la volatilidad persistirá, al menos, hasta los comicios nacionales de octubre.

Pablo Quirno junto a Luis Caputo.
Te puede interesar:

Pablo Quirno negó que el Gobierno esté usando los dólares del préstamo del FMI

Durante su presentación en el marco del 46º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se llevó a cabo en el Hotel Llao Llao de Bariloche, el funcionario explicó la intervención del Tesoro en el mercado de divisas. “Nosotros no estamos vendiendo dólares, no estamos interviniendo, estamos proveyendo liquidez".

Además, añadió: "No vamos a permitir que la solidez del programa macroeconómico se filtre hacia ese programa en inflación o en tipo de cambio. Porque es, justamente, lo que intenta el Congreso, la oposición y los kirchneristas para generar incertidumbre. ¿Y por qué no lo pueden lograr? Porque tenemos el espacio para hacerlo. ¿Por qué el Tesoro puede hacerlo hoy? Porque no tiene déficit".

El funcionario responsabilizó por las tensiones cambiarias que atraviesa el plan económico libertario a los intentos de la oposición de afectar la ruta económica oficial mediante la aprobación de leyes y la derogación de vetos presidenciales en el Congreso de la Nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IAEF_oficial/status/1964062198424092769&partner=&hide_thread=false

“¿Qué genera esto? Incertidumbre. Esto retrae la confianza, el consumo, la inversión. Ese es el proceso en el que estamos hoy. En un proceso electoral que, gracias a Dios, fue cortado de llano porque pudimos pasar la boleta única papel y la ley de suspensión de PASO. Imagínense lo que hubiera sido la volatilidad si además teníamos PASO. Ahora estamos concentrados en las elecciones de octubre", aseguró.

Para Quirno, el país entró "en una psicosis bastante particular” debido a la “ansiedad” e “incertidumbre” que genera la etapa preelectoral rumbo a los comicios legislativos en los que el Gobierno medirá su poder de fuego ante la oposición. A eso se le suma, según el funcionario, a la presión ejercida por la oposición parlamentaria.

En el mismo sentido, expresó: “Hay una duda sobre las reservas. Nosotros estamos muy cómodos con el programa, venimos con la mayor compra de dólares que se realizó en los últimos 22 años, por lejos. ¿Cuál es el tema? Para ganar credibilidad, confianza, lo que hacemos es honrar con nuestras obligaciones. La compra de dólares, mientras no tenemos acceso al mercado, se va en pagos al Fondo, a multilaterales, al mercado".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Caputo reafirmó la dirección y los planes del Gobierno.

En la previa electoral, Caputo ratificó el rumbo: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

Furiase descartó que cambier la política cambiaria tras las elecciones en octubre.

El presidente del Banco Central, tras la intervención del Tesoro en el mercado: "Hay munición de sobra"

La incertidumbre política trae aversión a los activos argentinos.

Jornada dispar: el Merval y los ADRs revirtieron un inicio con pérdidas y los bonos se desplomaron

Luis Caputo, ministro de Economía.

La Justicia ordenó a Caputo informar sobre el acuerdo con el FMI

Compra de dólares récord: en julio salieron u$s5.432 millones.

Según el Banco Central, los argentinos compraron en julio u$s3.408 millones

Rating Cero

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

La pelea habría empezado por la escolarización de los menores en Turquía.

Tenso cruce entre la "China" Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos

Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

últimas noticias

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

Hace 9 minutos
Michael Clark, presidente de la U de Chile.

Así fue la respuesta de la U de Chile a la carta publicada por Independiente

Hace 43 minutos
El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, durante el encuentro.

Juezas y jueces rinden homenaje al Papa Francisco reivindicando su compromiso ante la injusticia

Hace 1 hora
El secretario de Finanzas habló en Bariloche.

El Gobierno justificó la intervención en el mercado cambiario y advirtió que habrá volatilidad hasta octubre

Hace 1 hora
La pelea habría empezado por la escolarización de los menores en Turquía.

Tenso cruce entre la "China" Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

Hace 1 hora