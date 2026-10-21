21 de octubre de 2026 Inicio
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Seguí el debate en Diputados: Discapacidad, Morosidad y Ley de Tierras

La Cámara baja abarcará un temario caliente, que incluye los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, endeudamiento familiar y emergencia en Discapacidad. Además, iniciativas sobre medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural y la transferencia de un inmueble a Chaco.

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Se espera una sesión muy extensa.

La Cámara de Diputados afronta este miércoles una sesión especial para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, modificaciones al Código Penal sobre Vandalismo Rural, la prórroga a la Emergencia Nacional en Discapacidad y el proyecto de la Ley sobre Endeudamiento Familiar.

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La jornada abarca un temario que combina proyectos impulsados por el Gobierno y propuestas reclamadas por la oposición. La Libertad Avanza buscará aprobar sus dictámenes, mientras que los bloques opositores intentarán introducir cambios en los asuntos más sensibles.

La Cámara de Diputados dio quórum para la sesión maratónica del 21 de octubre de 2026.

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Los detalles de los proyectos que trata la Cámara de Diputados este miércoles

  • Inviolabilidad de la propiedad privada

La iniciativa propone modificar las leyes de Expropiaciones y Regularización Dominial, con cambios en los procedimientos para recuperar inmuebles ocupados y en las condiciones para declarar la utilidad pública de una propiedad. El texto también contempla restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, con límites a la extranjerización.

  • Discapacidad: dos propuestas en disputa

El recinto debatirá alternativas para el sistema de atención a las personas con discapacidad. La oposición impulsa extender la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que el oficialismo propone un régimen permanente que incorpore los beneficios de la ley vigente, pero sin mantener el carácter de emergencia. La discusión incluye las pensiones, el financiamiento y las deudas con prestadores.

  • Endeudamiento familiar

Los diputados analizarán iniciativas para atender la situación de las familias con dificultades para pagar sus deudas. Las propuestas opositoras plantean mecanismos de refinanciación, reducción de intereses punitorios y límites a las tasas. El dictamen oficialista, en cambio, prioriza la educación financiera, la transparencia crediticia y la prevención de fraudes, sin establecer una intervención directa del Estado en los acuerdos entre particulares.

  • Trazabilidad de medicamentos de alto riesgo

El proyecto busca implementar un sistema informático integrado para seguir el recorrido de medicamentos críticos y sus ingredientes farmacéuticos activos. El objetivo es reforzar los controles y facilitar la detección de irregularidades o posibles casos de contaminación.

  • Vandalismo rural

La iniciativa propone modificar el Código Penal para establecer sanciones por el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y por la destrucción de bienes vinculados con la producción agropecuaria, como cultivos, ganado, silobolsas e instalaciones.

  • Transferencia de un inmueble a Chaco

El último punto contempla ceder gratuitamente a la provincia del Chaco un predio del Estado nacional correspondiente al Centro de Acopio y Embarque Barranqueras, ubicado en el departamento San Fernando.

El debate se produce después de que la sesión opositora convocada la semana pasada fracasara por falta de quórum. Con la nueva convocatoria, el oficialismo busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con su agenda, mientras la oposición disputa el resultado de las votaciones.

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