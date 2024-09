Polémica en Diputados: la embajadora de Reino Unido mostró su malestar con una diputada por vestir una remera de Malvinas

Según informaron fuentes parlamentarias a este medio, en la reunión la diputada de Unión por la Patria cuestionó la explotación pesquera y de hidrocarburos por parte de Reino Unido, rechazó la iniciativa para construir un puerto de gran escala en Puerto Argentino y repudió los despliegues militares y los vuelos que se proyectan a las islas donde los argentinos deben presentar pasaporte para ingresar a territorio nacional.

La embajadora respondió con la iniciativa de realizar un plebiscito a los ciudadanos ingleses que viven en Malvinas y la diputada le contestó diciendo que se trata de una población implantada por lo que la propuesta no tiene ningún sentido .

El momento más tenso se vivió al cierre del encuentro, los diputados que participaron de la reunión se quisieron sacar una foto con Hayes pero la embajadora se negó por la remera que llevaba puesta Propato. Ante esa situación le pidió a la diputada que se cambie la remera o bien no participe de la foto.

"La situación es que me están pidiendo que me quite la remera para que la embajadora pueda estar en la foto. Como argentinos todos tenemos una remera como esta que reivindican nuestra manda constitucional. Nuestros caídos de Malvinas son nuestros familiares y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo", expresó Propato en un video que circuló en redes sociales.

"¿Podemos sacarnos una foto todos juntos sin que exhibas la remera?", le preguntó el diputado de la Unión Cívica Radical Martín Tetaz a Propato, pero la diputada peronista se negó. El pedido de la embajadora también fue avalado por el diputado libertario Lisandro Almirón y la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer.

Minutos más tarde, Propato realizó una publicación en sus redes sociales donde se refirió a la situación. "Esta es la remera que no me pienso sacar. En el día de hoy, a las 12:20 del mediodía, se constituía en el HCDN el grupo parlamentario entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina. Se hizo presente la embajadora de los ingleses, antes de la foto oficial que intentaba esconder todo lo que pronuncié en pos de la defensa de nuestra causa Malvinas, la embajadora exigió que me saque la remera que tengo puesta en la foto, de lo contrario ella no participaría de la foto oficial", comentó la diputada.

"Los diputados Martin Tetaz, Lisandro Almirón y Margarita Stolbizer avalaron la exigencia de la embajadora inglesa. En honor a nuestros caídos, héroes, veteranos de Malvinas y a todos nuestros compatriotas en mi corazón llevé y llevaré estampada: ´Las Malvinas son Argentina´", agregó

Grupo Parlamentario de Amistad Con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

En el encuentro, que se desarrolló en el salón Blanco del Palacio Legislativo, la embajadora Kirsty Hayes señaló que “ambas naciones comparten una historia en común" y que su país tiene mucho interés en encontrar puntos en que ambos países puedan trabajar en conjunto.

El reciente presidente del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, diputado Lisandro Almirón (LLA), remarcó “el compromiso para fortalecer los lazos entre Argentina y el Reino Unido”, al destacar la relación entre ambas naciones centrada en “el respeto mutuo y el interés común en diversas áreas”.

En tanto, su par María Ibañez (MID) sostuvo que “es fundamental construir desde la amistad”; mientras que la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer destacó el trabajo de la Embajadora en el vínculo “político-parlamentario”.

Luego, el diputado Gabriel Chumpitaz (PRO) instó a “continuar con las relaciones diplomáticas entre ambas naciones”. Participaron del encuentro, los diputados Juan Manuel López (CC), Martín Tetaz (UCR), Soledad Carrizo (UCR) y Andrea Freites (UxP).