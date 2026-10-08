8 de octubre de 2026 Inicio
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Nación y Ciudad presentan el Plan Ley y Orden para trasladar la cárcel de Devoto a Marcos Paz

La medida se enmarca en una política para descomprimir y cerrar de manera paulatina el establecimiento penal porteño, con la mudanza de los detenidos a complejos de alta seguridad fuera de los grandes centros urbanos.

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La Cárcel de Devoto es el último establecimiento penitenciario federal en funcionamiento dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

La Cárcel de Devoto es el último establecimiento penitenciario federal en funcionamiento dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

Los gobiernos de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan este jueves el Plan Ley y Orden, destinado a trasladar a los reclusos de la cárcel del barrio porteño de Villa Devoto hacia el complejo penitenciario federal de Marcos Paz.

Sus primeros años estuvieron marcados por el campo, la Patagonia, una familia de origen indígena y algunas curiosidades.
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El lanzamiento de la medida será a las 16 en la sede del Ministerio de Seguridad, donde se repasarán detalles de esta iniciativa que se enmarca en una política para descomprimir y cerrar de manera paulatina la cárcel porteña, trasladando a los detenidos a complejos de alta seguridad fuera de los grandes centros urbanos.

Participan de la presentación la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

El traslado de los detenidos en Devoto ser&aacute; al Complejo Penitenciario Federal VII de Marcos Paz.

El traslado de los detenidos en Devoto será al Complejo Penitenciario Federal VII de Marcos Paz.

El objetivo es garantizar la seguridad durante la mudanza de la población carcelaria, considerando el perfil criminológico y el nivel de peligrosidad de los internos para evitar fugas, motines o ataques externos.

El Plan Ley y Orden se creó formalmente mediante la Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Del operativo conjunto participan la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval Argentina y el SPF.

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