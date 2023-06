Pietragalla, tras la represión en Jujuy: "Lo único que pedimos es que se arme una mesa de diálogo"

"Ayer hablamos con el fiscal y logramos la liberación y la devolución de objetos personales como teléfonos celulares y acompañarlos para ver qué causa les armaron después de estos hechos. Son comunidades que están denunciando la no consulta de la reforma constitucional, que no saben qué se va a modificar, que la provincia no tuvo ningún diálogo con ellos", explicó.

Pietragalla planteó que "en estas reformas hay sensibilidad por las tierras, el litio y el agua, y no están respetando un derecho que el Estado argentino tiene a adherir a convenciones internacionales de derechos humanos que es la consulta con los pueblos originarios".

"Cada vez que un gobierno quiere modificar una política que tiene que ver con las comunidades originarias, no lo puede hacer arbitrariamente sino que tiene que consultar. Eso no sucedió. Y después, la modificación que sabemos por la que va a haber más represión a un derecho constitucional como es la libre protesta", detalló.

El secretario de Derechos Humanos contó que intentó ponerse en contacto con autoridades jujeñas pero no obtuvo respuesta. "Nosotros siempre decimos que la política tiene que estar por arriba de cualquier conflicto, hay que llamar a una mesa de diálogo y hacer el esfuerzo, para eso nos eligen, para que cuando haya conflicto estemos a la altura de las circunstancias. No hacer la más fácil y peligrosa que es mandar a las fuerzas de seguridad a reprimir", aseveró.

"Están reformando una constitución en menos de un mes. Es una locura. El gobernador Gerardo Morales dice que nosotros, que llegamos ayer, estamos financiando la protesta, y le echa la culpa de nuevo a Milagro Sala. Es una irresponsabilidad. Lo único que estamos pidiendo es que se arme una mesa de diálogo", subrayó.

Pietragalla recordó que la semana pasada, en pleno conflicto, los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti estuvieron en la provincia haciendo un curso. "Justo cuando se está haciendo una reforma de este tipo vienen jueces de la Corte; es una forma de aval. Es un momento complejo de nuestra democracia", sostuvo.

"Esto tiene que ver con los anhelos del gobernador en el plano nacional. Está siendo un atropello institucional. La sensación es que esto va a traer más represión y más dolor al pueblo jujeño", concluyó el secretario.

Las 21 personas que se encontraban detenidas, entre ellas ocho mujeres, fueron liberadas entre el domingo y la madrugada del lunes, por lo que ya no hay aprehendidos tras la violenta represión policial del sábado último en la localidad de Purmamarca.

Entre los liberados estaba el periodista jujeño Camilo Haro Galli; el turista de Buenos Aires Hernán Oviedo; el vocal de la comisión municipal de El Moreno Santiago Lamas; y la estudiante universitaria Carmen Benicio, residente de la comunidad de Quebraleña.

Además, producto de la brutal represión ejercida contra los manifestantes que rechazaban la reforma constitucional aprobada en la provincia, un joven de 17 años perdió un ojo debido al impacto de una bala de goma disparada por un efectivo policial.