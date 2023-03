Persecución al grupo Indalo: crece el repudio a las declaraciones de Sturzenegger

"En la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado esperamos a FOPEA, ADEPA, a la Asociación Empresaria Argentina y a la UIA para que expongan sus puntos de vista sobre estas lamentables expresiones", agregó el senador.

La publicación de Sturzenegger

Este domingo Sturzenegger publicó una nota de opinión titulada "¿Es posible cerrar la grieta?", donde reconoció que en una cena previa a las elecciones que ganó Mauricio Macri, en 2015, escuchó una propuesta del exministro de Obras Públicas Roberto Dromi que hablaba de "expropiar C5N" e "intervenir los hoteles de Cristina".

Además en la nota manifestó que ,de ganar las próximas elecciones, Juntos por el Cambio debería reactivar el plan contra el canal que intentó durante la gestión de Cambiemos.

Los políticos que repudiaron a Sturzenegger

Con su publicación en las redes Sociales, Weretilneck se sumó a la lista de políticos que repudiaron a Sturzenegger por sus declaraciones.

El miércoles, en el homenaje a la Abuelas de Plaza de Mayo que se realizó en el Senado, la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que la nota la impresionó porque "no fue algo que se escapó" al exdirector del Banco Central.

"Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente. En un off se dicen barbaridades también que después se niegan. Ya sabemos cómo son estas cosas. Pero lo que me impresionó es que es alguien que lo escribió, lo pensó... Cuando alguien escribe algo para un diario lo lee y lo relee dos o tres veces, lo revisa, y después decide publicarlo. Y no se le movió a nadie el amperímetro. No hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación",

En ese sentido, la exmandataria consideró necesario replantearse "en qué sociedad queremos vivir, si con este grado de impunidad en donde cualquiera dice y hace cualquier cosa y da lo mismo, porque hay formas mas sutiles de clausurar sueños".

Los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdéz también criticaron el editorial del referente económico del macrismo publicado en Perfil.