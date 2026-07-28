El vocero presidencial aseguró que el 40% de los estudiantes de Medicina en la UBA son extranjeros, pero fue cuestionado por los periodistas y no pudo certificar la información.

El vocero presidencial Adrián Ravier protagonizó un momento incómodo durante la conferencia de prensa de este martes al brindar un dato impreciso sobre la cantidad de estudiantes extranjeros que cursan carreras universitarias, en medio del debate por el proyecto del Gobierno para permitir que las universidades públicas cobren aranceles a alumnos extranjeros.

Consultado sobre la iniciativa oficial, Ravier sostuvo que existe un elevado porcentaje de estudiantes de otros países en determinadas carreras y aseguró que el Estado argentino destina recursos para su formación.

“ Nos está pasando que un alto porcentaje de nuestros estudiantes en la facultad de Medicina son extranjeros. Hasta un 40%. Eso genera un costo” , afirmó el funcionario. Consultado sobre la fuente de los datos, añadió: "De la UBA". Sin embargo, la información no pertenece a la Universidad de Buenos Aires, sino a un informe que realizó el Gobierno Nacional a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias , tal cual lo publicó el propio vocero minutos después de la conferencia.

Su declaración fue inmediatamente cuestionada por un periodista presente en la sala, quien le señaló que el dato era falso. Ante la observación, Ravier respondió: “Si el dato es falso, lo revisamos. Es el dato que tenemos ahora. Bienvenida la pregunta, lo podemos revisar. Pero entiendo que es el 39% exacto”.

Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA. Efectivamente el dato es correcto: el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de… pic.twitter.com/0pS56aieqb

A partir de esa cifra, el vocero defendió la posición del Gobierno respecto del financiamiento universitario y sostuvo que el Estado debe priorizar los recursos destinados a los argentinos.

“Estamos destinando una cantidad de dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países de origen. Nosotros pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para cuidar a los más humildes, generar posibilidades de estudios en todas las universidades públicas, manteniendo financiamiento y poniendo los recursos para los residentes y ciudadanos argentinos”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el Gobierno busca que las universidades nacionales, que cuentan con autonomía, tengan la posibilidad de definir si cobran o no aranceles a los estudiantes extranjeros.

“Se está planteando esta situación de reconsiderar si vamos a seguir financiando. Queremos que las universidades nacionales, que son autónomas, puedan decidir si quieren cobrar”, agregó.

Qué dijo Ravier tras la polémica por el dato de los estudiantes extranjeros en la UBA

Luego del cruce en la conferencia de prensa, Ravier sostuvo el dato y aseguró que ellos "disfrutan gratis de los servicios financiados por los pagadores de impuestos argentinos". Además, remarcó que a esa cifra hay que sumarle un "51% de la Universidad de La Plata". Sin embargo, allí aclaró que el dato no pertenece a la Universidad de Buenos Aires, sino a un cuadro confeccionado por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación.

"El verdadero problema que tenemos con los estudiantes extranjeros es con aquellos que mienten para aprovecharse de nuestras leyes. Dicen que van a tener una residencia permanente en el país, cuando en realidad solo tienen la intención de robarse una carrera universitaria y volver a su país", escribió Álvarez, en un mensaje que podría explicar la discrepancia con los datos de la UBA.

El verdadero problema que tenemos con los estudiantes extranjeros es con aquellos que MIENTEN para aprovecharse de nuestras leyes. Dicen que van a tener una residencia PERMANENTE en el país, cuando en realidad solo tienen la intención de robarse una carrera universitaria y volver… pic.twitter.com/s3x6efWRc1 — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) July 28, 2026

Los datos que contradicen a Ravier

Según datos relevados por Chequeado, los extranjeros representan el 4,2% del total de los estudiantes universitarios en la Argentina, mientras que la proporción asciende al 9,9% en el caso de los estudiantes de posgrado.

La participación de alumnos extranjeros es mayor en algunas carreras y universidades, especialmente en Medicina. Sin embargo, los datos disponibles no respaldan la cifra del 39% mencionada por Ravier como un porcentaje general.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), por ejemplo, los últimos datos publicados por la institución muestran que la Facultad de Medicina cuenta con 13.403 estudiantes extranjeros frente a 34.387 argentinos. De esta manera, los alumnos extranjeros representan aproximadamente el 28% de la matrícula.

La cifra, aunque elevada en comparación con el promedio general del sistema universitario, se encuentra por debajo del 39% mencionado por el vocero presidencial durante la conferencia de prensa.