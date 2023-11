Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei.

En tal sentido, rememoró los dichos de la titular del PRO con respecto a ese Ministerio: "Recordemos que Patricia Bullrich en entrevistas anteriores había dicho que mucho no le interesaba esa cartera. A mí me dicen que había una intención de jefatura de Gabinete. Había dicho que hasta después de las elecciones no iban a hablar de cargos y que a ella no le interesaba, efectivamente termina confirmando que va a ser la nueva ministra entrante".

En tanto, en El Diario, Juan Amorín mencionó la postura de la vicepresidenta electa ya que manifestó que "hay que ver qué pasa también con (Victoria) Villarruel, que quería la cartera de Seguridad y Defensa. Obviamente después de haber salido antes de ayer de acá y haber dicho que era vicepresidenta electa, se daba a suponer que podría haber algún tipo de corrimiento o que por lo menos estaba dispuesta a ceder en ese sentido".

Maislin, a su vez, se refirió a otros integrantes del gabinete que tendrá Milei. "Se están definiendo los nombres a último momento, hay algunos que se confirman, otros que se confirman y después se ponen en duda y otros que por ahí ni siquiera se enteraron que no están confirmados. Suenan nombres de un lado y nombres del otro", señaló.

Por su parte, su colega Gabriela Pepe informó que Villarruel no es considerada dentro de la principal toma de decisiones en La Libertad Avanza: "Lo que me vienen diciendo es que todas las decisiones las están concentrando Javier Milei, Karina Milei y Nicolás Posse y que Victoria Villarruel no está dentro de esa mesa chica de toma de decisiones. Evidentemente perdió esa interna para quedarse con el Ministerio de Seguridad y termina Patricia Bullrich ahí nombrada".

También hizo alusión a una intención de delimitar de la influencia de Macri: "Lo que tengo entendido, tanto de Karina Milei como de Nicolás Posse, es que hay una intención clara de limitar la influencia de Mauricio Macri en el gobierno de Milei. Tengo entendido que hay algunas personas cerca de Milei que están diciendo que a Macri lo tienen 'cortito'".

Milei y Bullrich fueron fotografiados en un bar porteño en 2022 cuando todavía una eventual precandidatura del libertario comenzaba era una incógnita. De aquella reunión, que sugirió un acercamiento del libertario a Juntos por el Cambio, también participó un diputado Gerardo Milman. Pero el vínculo entre Bullrich y el libertario se enfrió cuando ella decidió se precandidata en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y Milei avanzó con la suya.

Tras su triunfo sobre Horacio Rodríguez Larreta en las primarias, Bullrich endureció su discurso contra Milei y el libertario no se quedó atrás. Es porque de cara a las elecciones generales se disputaban un electorado en común.

En esos días previos al 22 de octubre tuvieron fuertes cruces. En uno de los debates presidenciales, Milei lanzó: "(Luis) Barrionuevo es casta y vos sos más casta que él". También la acusó de ser parte de una organización guerrillera. "Vos haces mucha pompa de que cambiaste, pero ¿acaso seguís siendo montonera, tira bombas?", acusó. Eso motivó a que ella le hiciera una denuncia penal por calumnias e injurias y otra por intimidación pública e incitación al odio por "falsas acusaciones efectuadas en una entrevista en A24.

Asimismo, la presidenta del PRO advirtió, durante la semana en la que el dólar blue superó por primera vez los $1000, que Milei era el responsable de fomentar la corrida cambiaria. "Dólar a $1000. Entre el pirómano de Massa, que nos está llevando a la hiperinflación, y la irresponsabilidad de Milei, que fomenta la corrida cambiaria, están los argentinos angustiados por el presente y el futuro", escribió en su cuenta de la red social X.

También acusó al ahora presidente electo de "sumar más chispa al fuego que está prendido", luego de que el economista sugiriera no ahorrar en pesos y dolarizar los plazos fijos. "Actúa como un asesor de una cueva de dinero", sostuvo.

Tras el resultado de las elecciones generales, que llevaron a Milei y Sergio Massa al balotaje, Bullrich cambió su posición y junto a Mauricio Macri brindaron su apoyo al libertario, lo que generó el quiebre de Juntos por el Cambio. "La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa", expresó Bullrich en una conferencia de prensa desarrollada el 25 de octubre.

En tal sentido, Milei respondió: "Estoy dispuesto a hacer tabula rasa, a barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo". Un día después, se dieron un abrazo en un programa de TN en una muestra pública de acercamiento.