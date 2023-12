Patricia Bullrich se sumó a las presiones al Congreso: "La gente puede estar peor de lo que está si no se votan los proyectos"

Luego de que el presidente Javier Milei presionara al Congreso en su mensaje de Año Nuevo , la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó la misma vía y pidió este domingo un "voto de confianza" de diputados y senadores para aprobar el proyecto de Ley Ómnibus y el decreto de necesidad de urgencia (DNU) de desregulación de la economía elaborados por el Gobierno, y advirtió que la gente "puede estar peor de lo que está" si no se votan favorablemente esas iniciativas en el Congreso .

" El primer proyecto que presenta el Presidente y no se lo votan. ¿La confianza dónde se va? El Presidente está pidiendo que nos voten estos proyectos como un voto de confianza. Que nos dejen realizar el trabajo que tenemos que realizar, sabemos para dónde vamos, que tenemos un horizonte claro, que de este horizonte la gente va a salir mejor", reclamó Bullrich a los legisladores.

En diálogo con Radio Rivadavia, la funcionaria consideró que la gente "puede estar peor de lo que está si no se votan los proyectos", y destacó que Milei "está pidiendo que la acción sea inmediata".

"Todos los diputados y senadores hoy tienen esta responsabilidad histórica, tienen que entender y pararse en este lugar", sostuvo la ministra de Seguridad, que diagnóstico que Argentina "está en destrucción total".

Además, criticó las "posiciones duras del radicalismo" y opinó que el "100% de la gente que votó Juntos por el Cambio y el 100 por ciento que votó a La Libertad Avanza están queriendo que no se frene el cambio".

"También hay que pensar a quién están representando: ¿a ellos mismos o van a representar realmente a la sociedad? Cada radical, cada miembro de Juntos por el Cambio, tiene que pensar qué quiere la gente: ¿volver al populismo depredador o un cambio?", preguntó.

Bullrich señaló que es "importante entender que no hay tiempo" y comparó la situación de Argentina con la de "un paciente grave en un cuarto de operación, que tenés que operarlo".

Sobre el paro convocado por la CGT para el 24 de enero, la funcionaria subrayó que Milei "está dispuesto a hablar" con los dirigentes gremiales "para explicar las razones de los cambios que se están llevando adelante".

Sin embargo, alertó que "el diálogo no puede cambiar el rumbo" y remarcó que si "la conclusión del diálogo es 'seguimos como estamos', la conclusión es el fracaso de nuevo de la Argentina".

"Todos sabíamos que los cambios profundos iban a tener una resistencia, pero todos sabemos que sin cambios profundos toma más velocidad el camino de la decadencia. Entonces estamos frente a un dilema que tiene una sola salida: hay que hacer los cambios necesarios, de manera rápida, contundente", concluyó.

Apriete de Milei: llamó a "los argentinos de bien" a presionar a los legisladores para que aprueben la Ley Ómnibus

El presidente Javier Milei le pidió "a la dirigencia política que abandone las anteojeras ideológicas" y respalde el proyecto de Ley Ómnibus que envió al Congreso para afrontar la emergencia y consideró que si esa iniciativa no se aprueba en el Parlamento, el país afrontará "una crisis de proporciones bíblicas", mientras alentó a "los argentinos de bien" a que "reclamen" a los legisladores la aprobación.

Lo hizo durante el mensaje grabado de fin de año que se difundió por redes sociales. “En pocas semanas, los diputados tendrán dos opciones; rechazar la ley y continuar con el modelo que durante 100 años nos ha empobrecido o aprobar la ley, hacer un cambio profundo y abrazar nuevamente las ideas de la libertad”, afirmó el mandatario.

“A pesar de que no prometí un camino de rosas, sino de esfuerzos y sacrificios, la mayoría me correspondió con los votos. El próximo año será duro para todos nosotros, si el programa es obstruido por los mismo de siempre no tendremos las herramientas para evitar una catástrofe”, agregó.

El Presidente remarcó que “depende de todos: de nosotros en el Gobierno, de los dirigentes sindicales y sociales para elegir entre el bienestar general o la preservación de sus intereses, diputados y senadores que deberán ser parte de la solución o seguir siendo del problema y también depende de los argentinos de bien que ven que estamos ante un punto de inflexión de nuestra historia”.

Allí, entonces, lanzó un mensaje con tono amenazante que pareció tener como destinatarios a los diputados y senadores: “Invito a todos los argentinos de bien a que les reclamen a sus representantes la aprobación de la ley, la patria lo necesita”.

Al dirigirse a los argentinos, Milei remarcó que hacía "tres semanas" que llegó al Poder Ejecutivo y volvió a comprometerse con que prefiere "decir una verdad incomoda que una mentira confortable".

En ese marco, aseguró que a causa de "las irresponsables decisiones adoptadas por los anteriores gobiernos el próximo año será duro para todos nosotros".

"La otra certeza que tenemos es que si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre que no quieren que nada cambie, no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas", advirtió.

Asimismo, Milei señaló que aunque a algunos "le ha llamado la atención la cantidad y celeridad de las medidas que hemos adoptado", consideró que "fueron necesarias" ante "la peor herencia de la historia".

"Estamos frente a una situación de emergencia nacional que requiere que actuemos de forma inmediata y contundente con la mayor cantidad de instrumentos posibles que exceden ampliamente los recursos que hemos utilizado en estas primeras semanas", añadió.

Al defender el "plan de shock de estabilización" que implementó, Milei insistió con que "las medidas fueron necesarias para intentar morigerar los efectos de la peor herencia de la historia", en alusión al gobierno de Alberto Fernández.

Y resaltó que "el cambio de raíz respecto del modelo empobrecedor es un compromiso irrenunciable que asumí con todos los argentinos".

Tras "desearle a todos los argentinos un feliz año" y "que puedan pasarlo en compañía de sus familias y seres queridos", Milei advirtió que "puede ser el año que demos vuelta un siglo de fracaso, que dejemos atrás el modelo colectivista que nos hizo pobres y abrasemos el modelo de la libertad nuevamente".

El presidente finalizó su salutación con el ruego de "que Dios bendiga a los argentinos y las fuerzas del cielo nos acompañen".

Milei, a todo o nada con su DNU y la Ley Ómnibus

Con la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, y sin que las presentaciones judiciales hayan logrado -hasta el momento- alguna cautelar que lo suspenda, el Gobierno pondrá el foco en los próximos días en el tratamiento legislativo del megaproyecto de reforma de la actividad del Estado y en el resto de las iniciativas que el Ejecutivo propuso para las sesiones extraordinarias del Congreso.

"Argentinos de bien, estamos por el buen camino...!!! No dejemos que se nos interpongan la casta delincuente que busca coimas y/o perpetuar el statu quo decadente... Viva la libertad carajo", posteó esta mañana el mandatario desde su cuenta en la plataforma Twitter, aún desde Mar del Plata, donde asistió al teatro para ver la obra de su pareja Fátima Flórez.

Milei retomó así el concepto de "coimas" que -según su visión- podría recibir la oposición para frenar el DNU y el proyecto de Ley ómnibus, luego de que esta semana el titular del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, presentara una denuncia para que se investiguen afirmaciones que hizo el mandatario en el mismo sentido durante esta semana.

En la Casa Rosada, la "semana corta" entre la Navidad y el Año Nuevo estuvo marcada por las repercusiones del DNU, por el envío del primer proyecto de Ley al Congreso y la reacción a esas acciones por parte de los gremios que incluyeron una marcha organizada por la CGT y la confirmación del primer paro nacional de esa central obrera para el próximo 24 de enero.