Patricia Bullrich se reunió con autoridades de CABA por la marcha de este miércoles: cuáles son los acuerdos

En ese sentido, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, ratificó la convocatoria: “El 20 todos a las calles de Congreso a la plaza en conmemoración de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001”, haciendo referencia cuando el Gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos en todo el país y la renuncia del mandatario radical.

Finalmente, en la convocatoria de la que participaron ambos funcionarios se definió, de común acuerdo, que trabajarán en conjunto para evitarán “todo tipo de corte al tránsito”, no así junto con la provincia de Buenos Aires, que ya se pronunció en contra de la medida “antipiquete”.

Al mismo tiempo señalaron que la Ciudad y Nación “estarán de manera permanente comunicándose para trabjar de manera conjunta y evitar los piquetes en la vía pública”.

Bajo ese contexto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, descartó la idea de aplicar el protocolo antipiquete anunciado la semana pasada por la titular de Seguridad, Bullrich.

“A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo, no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo, que entre otras cosas creo que criminalizan la protesta”, sostuvo el funcionario de la gestión de Axel Kicillof.

El Gobierno anunció que las personas que realicen cortes de calles dejarán de percibir planes sociales

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que las personas que perciban planes sociales y participen de manifestaciones sociales dejarán de recibir el beneficio por parte del Estado. Además, informó que avanzarán para ponerle fin a la intermediación de las organizaciones sociales.

En línea con el protocolo antipiquete que anunció la semana pasada de Patricia Bullrich, Pettovello instó a las organizaciones sociales, sindicales y políticas a que respeten "el derecho de las personas a circular libremente" y advirtió que todos aquellos que promuevan, instiguen, organicen o participen de las manifestaciones "perderán todo tipo de diálogo con el ministerio de Capital humano".

También informó que desde el ministerio comenzarán a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales para iniciar un proceso de eliminación de la intermediación.