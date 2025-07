Patricia Bullrich redobló el ataque contra Victoria Villarruel: "Que se ponga del lado de la gente"

La ministra de Seguridad volvió a cargar en duros términos contra la vicepresidenta durante un acto en Tres de Febrero. "Debería haberse puesto a la cabeza y decir que no iba a estar frente a una sesión que no es legal", afirmó.

“La vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir ‘no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítimo, porque no estaba convocada’", señaló la ministra de Seguridad sobre la actitud que debería haber tomado la titular del Senado en el recinto.