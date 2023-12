Patricia Bullrich destacó el protocolo antipiquetes y advirtió: "Los que quebraron la ley tendrán consecuencias"

Con la pretensión de exhibir el operativo como el primer éxito de su gestión al frente de la cartera de Seguridad, Bullrich enumeró los supuestos puntos a favor conseguidos durante el despliegue de las fuerzas tanto en el distrito porteño como en otras ciudades de la Argentina.

"Hubo libre circulación en todo el país, algo que no veíamos hace muchos años. Hoy no se cortó la 9 de Julio, el Puente Pueyrredón, el Metrobus, accesos ni rutas. La gente pudo ir y volver a su trabajo", afirmó la ministra.

"No transportaron palos ni piedras, ni estaban encapuchados. No vinieron en colectivos porque sabían que iban a ser interceptados. No hubo madres ni padres con niños. No se utilizaron niños como escudos humanos. Miles de argentinos dijeron hoy 'basta al apriete y la extorsión de los gerentes de la pobreza'. Han dejado sola a una militancia cerrada e ideológica, los que eran arrastrados no han venido", agregó.

Bullrich destacó que el Gobierno respalda a las fuerzas de Seguridad y que por tal motivo "los policías se sienten cuidados". Además, informó que "el único herido" tras el operativo desplegado en el centro porteño por las manifestaciones de protesta fue "un miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires". Además, señaló que hubo dos detenidos.

Por último, la funcionaria señaló que se recibieron más de 10.000 denuncias en la línea 134, que se habilitó especialmente para que beneficiarios de planes sociales denuncien "amenazas de dirigentes, intermediarios o punteros políticos", según lo anunciado el martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni.