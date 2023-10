Patricia Bullrich: "Estas dos semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista"

En el primer debate presidencial llevado a cabo en el Forum de Santiago del Estero la candidata que derrotó a Horacio Rodriguez Larreta en las PASO de su partido, se la vió fuera de eje aduciendo un malestar febril que no le permitió desarrollar una performance esperada. "Estaba con una gripe muy fuerte" , explicó Bullrich.

Además señaló en una entrevista con radio Continental que "me sentí bien, con argumentos claros. Intentaron polarizar y no pudieron entre (Sergio) Massa y (Javier) Milei. Esa estrategia estaba evidentemente planificada y no salió"

En cuanto al orden de los candidatos que abrieron los distintos ejes en el segundo debate, el bloque de presentación, el primero en todo el evento, fue inaugurado por Javier Milei. Luego, Patricia Bullrich abrió el tema de Seguridad, Juan Schiaretti le tocará el de Trabajo y Producción, y Sergio Massa el de Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.

La ubicación de los competidores en los atriles es de la siguiente manera: Juan Schiaretti, Patricia Bullrich, Javier Milei, Myriam Bregman y Sergio Massa.

Bullrich defendió a Melconian: “Es una persona seria, no lee libritos como usted Milei”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio defendió a su ministro de Economía en caso que gane las elecciones y le respondió al candidato liberal quien volvió a preguntarle sobre las Leliqs y el encuentro de Melonian con Massa negociando la Sira.

"Milei, miente, miente y miente y cree que alguien le va a creer. Melconian es parte del equipo económico que va a gobernar el ministerio de economía en los próximos años. Es una persona seria, no lee libritos como usted".

"¿Quiere saber lo que son las leliqs?, lo que ustedes van hacer con la dolarización. Son lo que ustedes quieren hacer, un plan bonex para que de ahí salga la dolarización, que es con salarios de hambre para la gente ese es su plan". respondió.

En el bloque de preguntas cruzadas Bullrich criticó el PreViaje: "Massa dejate de joder con esos plancitos"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio le respondió a Massa ante la pregunta de si eliminaría la medida implementada por el gobierno nacional en relación al turismo. "La inflación que generaste es producto del gasto fiscal brutal donde metes a los noquis de la Cámpora adentro los dejas en planta permanente".

"Inventas todos planes que lo único que hacen es aumentar el gasto haciendo pomada a las empresas a las pymes al salario de la gente. No me vengas con plancitos que llevan a los chicos de vacaciones a bariloche", agregó.

Para luego cerrar su respuesta con una frase contundente:"Vamos por 46 millones de arg a bajarles la inflación, a no tener más déficit, a tener más orden. Dejate de joder con esos plancitos, vamos con Juntos por el Cambio a cambiar la argentina".

Bullrich sobre el eje de Desarrollo humano, Vivienda y Protección del ambiente: "Necesitamos que el dinero vaya a las familias y no para los burócratas del Estado"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio expresó que "lo que traba en Argentina el desarrollo humano son los bolsos de Lopez, los sueños compartidos, los hoteles de CFK, el yate de Insaurralde".

"Para que Argentina tenga desarrollo humano tienen que dejar de robar Massa, entendelo de una vez por todas, se llevaron rutas, hospitales, escuelas, todo a su bolsillo", agregó.

Luego manifestó: "Los noquis de la Cámpora que dijiste que ibas a compartir ahora los pones en planta permanente. Ellos tienen buenos salarios y la gente se muere de hambre. Son los únicos favorecidos del país".

Y continuó hablándole al candidato de Unión por la Patria al remarcar que "para que la Argentina vuelva a tener campo empresas alquileres sueldo y casas necesitamos que ese dinero vaya a tu familia, que la casa sea para tu familia y no para los burócratas del estado. Necesitamos que le dinero vaya a las personas, a los sectores medios que están destruidos".

Bullrich y un nuevo pedido de réplica a Massa: "los argentinos han empeorado la vida"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio apuntó contra el candidato de Unión por la Patria en el eje de Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente

"Te lo voy a recordar de nuevo, hay dos millones de pobres más en el tiempo que va tu año de ministro de economía, de que hablas. Hoy no compra una casa nadie en argentina, nadie puede alquilar, no le alcanza para nada vos hablás de un pais que no existe", señaló.

Para luego manifestar: "Los únicos que comprar casa en nuestro pais son los kirchneristas tus amigos, que se comprar las casas en todos los countries de la Argentina. Los ladrones de siempre que hace 20 años nos viene robando".

"Por eso te digo, los argentinos han empeorado la vida y ustedes lo han generado. Nosotros vamos a trabajar para el que roba tenga una condena. Para que nunca mas en la argentina el desarrollo humano dependa de los corruptos", concluyó.

Bullrich sobre el eje de Trabajo y Producción: "Queremos sacarle la pata de encima a la producción de verdad"

La candidata presidencial fue la última oradora en el segundo eje del debate presidencial. “La argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada", expresó en su inicio haciendo referencia de esta manera a uno de sus spot de campaña.

"Hace 20 años que la mafia política del kirchnerismo se llevan todo a su casa. Están en los bolsos de López, en los yates de Insaurralde. Un juicio laboral se lleva puesto una pyme, un empleo solo se consigue en la informalidad", expresó.

Para luego proponer: "Nosotros queremos sacarle la pata encima a la producción de verdad como lo hicimos cuando fuimos gobierno. A las pymes, al campo y a la producción, en todas las regiones de nuestro pais, a todas las economías regionales".

Sobre el final de sus dos minutos apuntó a Massa al manifestar que "miente" cuando "dice que no sacamos las retenciones".

Bullrich, nuevamente contra Massa: "Dijiste que venías a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio aseguró "no poder creer lo que decis", en referencia a las palabras de Sergio Massa. "Un dólar a mil mangos, angustia. Entras a una almacen y ya te gastaste 5000 pesos de entrada", agregó.

Luego señaló: "Vos dejaste dos millones más de pobres, hablas de producción cuando en la aduana tenes que acomodarte para una Sira y tenes ahí un tongolini que dice quien va primero en esa cola, es es la Argentina que vos tenes en la producción".

"Dijiste que venias a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré, esa es la realidad, la Argentina está en la destrucción total y absoluto de su aparato productivo y vos cavas más a fondo el pozo", cerró.

Bullrich cruzó a Milei por la desregulación y liberación de armas

En el eje temático de seguridad, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio le pidió a Milei que mire "su plataforma, articulo 17 desregulación y liberación de armas. Sino cambiala, pero si cambias la plataforma es porque no estabas convencido".

Luego le expresó a "las mamás y los papás" que "si se liberan las armas, van a estar en manos de Los Monos, la armas van a terminar masacrando chicos en la escuela y además si liberas la venta de órganos, hoy el 10 % de ello es trata de personas en el mundo, secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos”.

Bullrich cruzó a Massa en el primer pedido de réplica en el eje de seguridad: "No tenes autoridad moral"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio le pidió a Sergio Massa que "no hable mas de Tigre". "Hace cuatro años que estás en el gobierno y aumento los homicidios el 70% en Rosario. Dejó liberado a todos los narcotraficantes. Generó la peor crisis de seguridad que tenemos en la argentina".

"Los números quien te los dá Insaurralde, que te dijo que vale 500 pesos el yate que se compró. No podes hacer buenas cosas de seguridad si tus socios son corruptos, si son delincuentes. Entonces no hables de seguridad porque no tenes autoridad moral para hacerlo", cerró.

Bullrich sobre seguridad: "No me tiembla el pulso, voy a entrar en todos los territorios donde está el narcotráfico"

En el primero de los ejes del debate presidencial sostuvo que durante su gestión como ministra de Seguridad durante el macrismo "ustedes saben que yo los protegí y los llevo en el corazón porque me enfrenté a cada una de las mafias , narcotraficantes y criminales que le sacan la vida a la gente".

"Entre nosotros las cosas están muy claras, nosotros sabemos a quien defender", sostuvo Bullrich para luego apuntar al Gobierno nacional al señalar: "Ellos liberan presos y hoy les dan a los presos internet y celulares en las cárceles".

"Por eso la gente tiene miedo porque saben que los presos andan sueltos los largan como si no pasara nada. Por eso nosotros tenemos las cosas bien el clara, defendemos a los ciudadanos", agregó.

Luego cruzó al candidato libertario, Javier Milei quien "quiere liberar las armas y con las armas liberadas caen en las manos de los delincuentes. A mi no me tiembla el pulso yo voy a entrar a rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados".

En su presentación, Bullrich habló de Insaurralde y apuntó contra Milei

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio señaló que “estas dos semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista. Los yates de insaurralde son el punto máximo y hoy vemos a los argentinos que no pueden pagar las cuentas, no pueden llegar a fin de mes".

Además señaló: "Para cambiar hay un solo camino, ese camino es terminar con los Insaurraldes y las mafias que azotan a nuestro país hay que ganar esta elección y sacar de raíz estas mafias de la argentina. Massa no puede porque es parte, es uno mas de ellos y Milei se a asociado en los últimos días con ellos también. Somos la única fuerza política con capacidad, decisión y con equipos para cambiar este pais de una vez y para siempre”.

