Patricia Bullrich fue denunciada por la compra irregular de cuatro lanchas

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y al ex jefe de Gabinete Marcos Peña, por sobreprecios en la compra de cuatro lanchas de patrullaje de vías navegables en año 2016 . La cifra, que alcanza los 29 millones de dólares, surge de un reporte elaborado por la UBA.

Las lanchas Shaldag MKII incluidas en la investigación, fueron fabricadas por el astillero Israel Shipyards Ltd. Las mismas, fueron adquiridas mediante un convenio que en ese momento Bullrich realizó con el Ministerio de Defensa de Israel. Según la denuncia realizada, esto fue una forma eludir la competencia para contratar con una empresa privada que había sido previamente elegida.

El detalle de la denuncia sostiene que la ministra “suscribió un convenio con Israel, mediante el que se contrató la provisión cuatro lanchas incumpliendo la normativa de contrataciones prevista y más específicamente las normas de contratación directa a las que correspondía ceñirse".

En base al último informe realizado por el área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, la compra se realizó con "un sobreprecio del orden del 138 por ciento".

El reporte de la UBA detalla que el precio unitario pagado por las lanchas es de u$s12,5 millones. Mientras que el valor referencia que se tiene el mercado alcanzan los u$s 5.25 millones. De esta manera “el sobreprecio total pagado habría sido de u$s29 millones", sostiene el informe.

La causa, a cargo del juzgado general de Daniel Rafecas, da cuenta que Breier Oded, vicepresidente de Marketing del Astillero Israel Shipyards Ltd, “ya había sido detenido en marzo de 2018 en Israel por presuntas maniobras de cohecho en la negociación para proveer de lanchas Shaldag a la República Federal de Nigeria".

