Patricia Bullrich: "El cambio se tiene que poner en marcha para el bien de todos los argentinos"

La futura ministra de Seguridad llegó al Congreso y, aunque no brindó mayores detalles, habló de la nueva etapa de la Argentina al mando de Javier Milei.

La recientemente designada como titular de la cartera de Justicia adelantó que no tenía intenciones de "anunciar ninguna medida" y agregó: "No voy a hablar de nada que no tenga que ver con el día de hoy".

Sí aprovechó la oportunidad para brindar garantías al electorado y aseguró: "Vamos a trabajar con toda la dedicación".

Según trascendió, Bullrich estuvo acompañada de Cayetana Álvarez Toledo, diputada PP, Partido Popular de España. De esta forma se ratifica la unión entre la "derecha moderada" junto con la extrema derecha.

Luis Petri: "El pueblo argentino está esperanzado en que haya un cambio"

El futuro ministro de Defensa del Gobierno de Javier Milei, Luis Petri, llegó al Congreso para presenciar la asunción del presidente electo y que gobernará los próximo cuatro años y se mostró esperanzado del país que vendrá.

En diálogo con C5N, el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, reconoció que “es un honor” que Milei lo haya considerado para ser su ministro de Defensa y destacó que este domingo es “un día trascendental para la democracia”.

“Hoy reafirmamos los valores de la democracia. El pueblo argentino está esperanzado en que haya un cambio y ese es el cambio que vamos a dar con Milei”, señaló el exdiputado mendocino.

LUIS PETRI: "Es un HONOR que MILEI me haya elegido para DEFENSA"

El abogado aseguró que el futuro Gobierno libertario electo “va a gobernar para todos los argentinos” y destacó: “Estamos esperanzados en las acciones que vamos a desplegar”.

Por otro lado, consultado por el país que se espera en los próximos cuatro años, Petri aseguró que “se viene una Argentina que cambie esta etapa de decadencia que ha vivido por más de 100 años”. “Se viene una Argentina que renueve la esperanza, que invite a creer y soñar a que cada argentino pueda desarrollarse su proyecto personal: a que se viva en libertad”, señaló.

El mensaje de Cúneo Libarona para la Corte Suprema: “Respeto, cordialidad e independencia”

El futuro ministro de Justicia, el abogado Mariano Cúneo Libarona, habló con la prensa antes de la asunción presidencial de Javier Milei y adelantó que su relación con la Corte Suprema será de "respeto, cordialidad e independencia", pero también le pidió a los magistrados "que trabajen".

Al llegar este domingo al Congreso de la Nación, Cúneo Libarona aseguró a la prensa que el objetivo del nuevo gobierno será "mejorar el país" y para eso harán "el máximo esfuerzo". Consultado sobre las primeras medidas que se tomarán, evitó entrar en detalles y sostuvo que abarcarán "de todo".

"El país está muy mal. Vamos a hacer el mayor esfuerzo con un equipo increíble, un gran Presidente con mucho conocimiento y mucha energía, una magnífica Vicepresidente. Yo miro el equipo y realmente es de lujo. Vamos a hacer el máximo esfuerzo por sacar el país", sostuvo.