Patricia Bullrich arremetió contra Javier Milei: "Dejá de insultar y explicá las cosas claras porque no se te entiende nada"

Bullrich recogió el guante y salió a responder. "Primero le diría: 'Dejá de insultar y hacé una campaaña en la que en vez de explicar algo sin decir nada, usaste tres veces las palabras cobarde, tibios... Ponete a explicar las cosas claras, porque no se entiende nada. Que reemplace los insultos por propuestas. Milei le dijo a la gente una cosa distinta de lo que va a hacer, les dijo a los jóvenes 'vas a tener dólares', y ahora dice 'bueno, vamos a dolarizar en dos años, tres años”, expresó, en diálogo con La Red.

La presidenta del PRO en licencia puso distancia con el liberal y sostuvo: "Lo primero que tiene que hacer es ordenar cuál es su oferta económica, la nuestra está clara. Arrancamos con déficit cero, vamos a bajar la inflación, vamos a generar un sistema bimonetario, que será cuando el equipo económico lo disponga, vamos a tener un plan productivista, vamos a lograr que todas las empresas argentinas ganen plata y los trabajadores ganen plata, que este sea un país productivo".

"Nuestro plan es diferente al de Milei. No queremos dolarización, no queremos reemplazar el Banco Central Argentino por la Reserva Federal norteamericana. No sabemos cuál es el plan de Milei, solo habla de dolarización y los correctores de Milei lo contradicen. Yo sí sé cuál es el plan de Juntos por el Cambio y de Patricia Bullrich y de Melconian, que lo explica con claridad. Si hay alguien que no es cobarde o tibia, la están escuchando en este momento, es Patricia Bullrich", enfatizó.