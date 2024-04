Paro de colectivos: trabajadores sostuvieron que no saldrán a trabajar hasta que "aparezca la plata"

En el marco del paro de colectivos en el AMBA de este jueves , los trabajadores mantuvieron su postura y sostuvieron que "si no nos ponen la plata, no salimos a trabajar". "Los colectiveros somos rehenes" , aseguraron, y llamaron al Gobierno a intervenir: "Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, porque son los que subsidian el boleto" .

"El mes pasado cobramos $737 mil en bruto más $250 mil por única vez. El compromiso de los empresarios era subir esos $250 mil y arrancar la negociación paritaria con un básico de $987 mil. Nunca se juntaron, nunca quisieron dar plata. A los trabajadores no les subieron esa suma no remunerativa y este mes cobraron $737 mil. Es la única vez en la historia que se gana cada vez menos plata", detalló.

Desde la terminal de la línea, donde los colectiveros se presentaron pero no subieron a las unidades, el sindicalista remarcó la solidez de su postura y que no trabajarán hasta que no reciban la suma solicitada. "Si hoy no recibimos el salario con el aumento no nos vamos a mover. La idea de esto es que nos paguen y que no quieran confundir a la gente, que no parezca que un colectivero gana un montón de plata. Nosotros cobramos $737 mil y a eso le tenés que hacer los descuentos. Que no mientan", subrayó.

Embed - PARO de COLECTIVOS: la VOZ de los que NO LLEGAN a FIN de MES

"La plata de los trabajadores no la vamos a negociar. Y si el transporte tiene que seguir parado, que siga parado hasta que nos paguen", insistió.

Por otra parte, reclamó la intervención del Gobierno, que, según manifestó, "no está en la mesa de negociación". "Dice que no se hace cargo y que no está dispuesto a dar subsidios, pero tampoco deja que los empresarios aumenten el boleto. Los trabajadores estamos en el medio de una disputa por un Gobierno que no se hace cargo y un secretario de Transporte que no aparece", expresó.

"Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, porque son los que subsidian el boleto. El transporte público de pasajeros está subsidiado en un 70% y ellos no quieren poner la diferencia. Entonces, que aumenten tarifas. Pero esta falta de interés por parte del Gobierno y por los empresarios que dicen que no tienen plata perjudica a los trabajadores que no pueden cobrar su salario", definió.

Embed - PARO de COLECTIVOS: HABLA JORGE D'ONOFRIO, MINISTRO de TRANSPORTE (PBA)

"Un empresario que dice que no tiene plata otorgó un vale de $100 mil a los trabajadores para que hoy salieran", reveló además Fabián, y se refirió al humor social. "Los trabajadores se tienen que andar peleando con los pasajeros. La gente está irritada, no tiene para el boleto, quiere viajar igual porque tiene que ir a trabajar. No podemos tener esta lucha de pobres contra pobres. El Gobierno tomó la decisión de que la fiesta la tenemos que pagar los laburantes", sostuvo.

En cuanto a los usuarios del transporte público, pidió disculpas y señaló que "sabemos que los más perjudicados son los que más precisan el transporte, los que laburan como nosotros. Pero también tienen que entender que nuestras familias no podían pagar sus obligaciones porque no tienen plata. Los trabajadores quieren llevar este tema hasta las últimas consecuencias".

"Hoy nos amenazaban con que íbamos a perder el día. Ya no nos importa, porque con esta forma de trabajo estamos perdiendo la dignidad. Nos arrinconaron de una forma tan violenta que ya no importa nada", concluyó.

Paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que no funcionan

Hasta el momento, son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195

Las líneas que funcionarán este jueves

6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 76, 79, 80, 84, 85, 91, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 132, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 421, 429, 435 y 503.